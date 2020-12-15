الشاي الأسود دور كبير في القضاء على الشيب بشكل نهائي وهذا من خلال أوراق الشاي المجففة التي تدخل في بعض الخلطات الطبيعية، ومن هنا لا نحتاج إلى أي مواد كيميائية أخرى للتخلص من الشيب الذي يظهر أن الإنسان قد تقدم في العمر مع أنه من الممكن أن يكون سنه لا يتجاوز الثلاثين من عمره وبه شعر ابيض والشيب مملوء في رأسه ويسبب لها الاحراج في كثير من المواقف المختلفة. الشاي الأسود لعلاج الشيب الشاي الأسود لعلاج الشيب المكونات: ثلاثة اكياس من الشاي الأسود.

ثلاث من الميرمية أو القراص ( وهذه الكمية يمكن تحديدها عند تحديد كمية الشعر الأبيض في الرأس).

كوب من الماء المغلي. طريقة التحضير: في البداية قومي بوضع جميع أكياس الشاي الأسود في كوب الماء المغلي.

ضعي ملعقتين من الميرمية في المزيج ( ويمكنك وضع أي نوع آخر من الأعشاب المذكورة).

ولابد من ترك هذا المزيج لفترة من الزمن حوالي ليلة كاملة.

في الصباح قومي بتفريغ جميع الشاي الذي في الأكياس بالماء واتركيه.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بطريقة عادية من خلال الشامبو والبلسم.

ثم يتم وضع هذا الخليط على المكان الذي يوجد فيه الشيب في الرأس ولابد من تدليك فروة الرأس بطريقة صحيحة.

ويترك هذا المزيج على الشعر من غير أن يغسل.

ولابد من تكرار هذه العملية عدة مرات من أجل الحصول على شعر أسود لامع من غير اي شيب. صبغ الشعر صبغ الشعر المكونات: كمية من الشاي الأسود.

كمية بسيطة من الحناء. طريقة التحضير: في البداية لابد من عجن الحناء بطريقة جيدة.

وبعد ذلك يتم وضع كمية من الشاي الاسود على الحناء ولابد من عجنها جيداً.

يوضع بعض من هذا المزيج على الشعر ويترك فترة من الزمن وليكن ساعتين على الاقل.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب ولابد من أن يكون الشامبو المستعمل خفيف ومعتدل. وصفة الشاي لعلاج الشعر الباهت وصفة الشاي لعلاج الشعر الباهت المكونات: كوب من الماء.

بعض من أوراق الشاي الأسود. طريقة التحضير: يتم غليان أوراق الشاي في الماء ويترك حتى يتم نقعه ويبرد.

يتم وضع هذا المنقوع على الشعر لفترة من الزمن.

يغسل الشعر بعدها من غير اي شامبو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخلصي من الشيب نهائيا واستعيدي شبابك ولون شعرك بملعقة شاي في أقل من ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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