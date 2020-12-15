فوائد وضع العسل داخل السرة

وضع قطرة العسل داخل السرة، أحيانًا يلجأ الكثير من الناس إلى العلاج الطبيعي والشعبي والذي ليس له أي أدلة على عمل فوائد له، ولكن قد أثبتت تلك الوصفات الشعبية والوصفات الطبيعية في الكثير من العلاجات للكثير من المشكلات، وأسهل وأشهر هذه الوصفات هي وصفة عسل النحل، حيث أن عسل النحل يستخدم في علاج الكثير من المشكلات، ومنها أنه يمكن وضعه في داخل السرة.

أهمية وضع العسل داخل السرة

يقول خبير علم الطاقة كرم فارس أنه يوجد عدة فوائد كثيرة ومذهلة من وراء وضع العسل داخل السرة ليلًا، وينصح وضع قطرة من عسل النحل داخل السرة قبل النوم وأيضًا يوضع معه لاصق لكي يمنع اتساخ الملابس.

كما أنه ينصح بوضع القليل من الزنجبيل على العسل قبل الاستخدام ويتم عمل هذه الوصفة لمدة شهرين على الأقل، ومن فوائد وضع العسل في السرة ما يلي:

وضع عسل النحل مع السرة يعالج آلام الصداع المزمن الذي قد يصيب الكثير من الناس.

يمكن أن يقوم وضع عسل النحل في داخل السرة لعلاج آلام العين.

وضع عسل النحل في السرة يقوم بعلاج آلام الرقبة الأمامية.

يعمل وضع العسل في السرة على علاج الربو وكتمة النفس.

يعالج عسل النحل داخل السرة الآلام التي تكون أسفل الظهر.

يعالج عسل النحل داخل السرة آلام المعدة والمرارة.

يمكن أن يقوم عسل النحل داخل السرة بعلاج مشكلات القولون العصبي.

يعالج وضع العسل النحل داخل السرة بعلاج الإسهال وأيضًا الإمساك المزمن.

يعالج عسل النحل داخل السرة ارتفاع ضغط الدم وأيضًا وانخفاضه.

عسل النحل داخل السرة يعالج آلام الركب.

قد تم عمل عدة دراسات حديثة حول فوائد عسل النحل من أهمها جامعة أكسفورد الإنجليزية وذلك على حسب ما نشرت صحيفة جارديان البريطانية.

وقالت جامعة أكسفورد أن العسل يمكن أن يكون من أفضل العلاجات التقليدية لإنسداد الأنف وإلتهاب الحلق، وأهم فائدة له أنه ليس له أي آثار جانبية ضارة.

و أوصت جامعة أكسفورد أنه يمكن للأطباء أن يصفوا عسل النحل كمضاد حيوي.

الدراسات التي تم عملها حول عسل النحل