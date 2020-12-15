الماسك العجيب لبشرة بيضاء مثل الثلج وخدود وردية في 10 ثواني فقط

ماسك الجيلاتين والأسبرين ،تحتاج البشرة إلى التنظيف المنتظم من الأوساخ وإفرازات الدهون،حيث أن تنظيف البشرة من الملوثات يفتح المسام ويُدخل الأكسجين إلي البشرة ويجعلها تتنفس، كما أن تنظيف البشرة يقي من الإصابة بحب الشباب والرؤوس السوداء ويقلل من التجاعيد، بل يقلل ويؤخر شيخوخة الوجه، سنخبركم اليوم بأفضل ماسك لتنظيف الوجه.

ماسك الجيلاتين والأسبرين

أفضل طريقة لتنظيف بشرتك هي ماسك الجيلاتين والأسبرين، حيث يساعد على تضييق المسام، كما أن له تأثير مضاد للالتهابات.

المكونات

1 ملعقة صغيرة الجيلاتين.

50 مل حليب.

2 حبة أسبرين.

50 مل من الماء.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

يتم إضافة الجيلاتين إلى الماء، ثم تذوب في حمام مائي أو الميكروويف.

يتم طحن 2 قرص أسبرين ويضاف إلي الخليط السابق، ثم يضاف العسل

ضعي المزيج على الوجه بفرشاة، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

للحصول على أفضل النتائج يوصى باستخدامه قبل النوم ثلاث مرات في الأسبوع إذا كنتِ من صاحبات البشرة الدهنية، ويمكن للنساء ذوات البشرة الجافة أو العادية استخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع.

ستفاجئك النتيجة بعد استخدام ماسك الجيلاتين بتأثيره المنظف، حيث يزيل السموم من المسام ويخفف حب الشباب في حالة ظهوره، ويزيل الرؤوس السوداء.

قناع الجيلاتين والكربون

يجدد خلايا البشرة وينظفها بعمق، حيث يعتبر قناع الجيلاتين بالفحم المنشط من أكثر الوصفات المنزلية فاعلية حيث يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء وفتح المسام وتخليصها من الشوائب، وطريقته بسيطة، حيث يتم إضافة 2 حبة من حبوب الفحم، إلي مزيج الجيلاتين والحليب الدافئ ويقلب جيداً، حتى ينتفخ الجيلاتين تماماً، ونبدأ بتوزيعه على الوجه، ويترك حتى يجف تماماً، ثم نزيله ونشطف الوجه بالماء الدافئ.