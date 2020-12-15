صدق او لا تصدق في ساعتين تنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير بدون كيراتين واستشوار

عند الحديث عن الشعر الخشن والمجعد نتطرق سريعاً للبحث عن الحلول التي ترغب بها الفتاة التي تعاني من تلك المشكلة، والتي تريد الحصول على شعر ناعم وقوي وجذاب ويمنحها الجمال الذي ترغب به، لذلك تقوم بالبحث عن الطرق التي تمكنها من الوصول لتلك النتيجة، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي يمكنها ذلك. وصفة خل التفاح وصفة خل التفاح يمكن استخدام خل التفاح فهو يساعد على منح الشعر الحموضة المناسبة ويتم فرده طبيعياً. مكونات الوصفة:- كوب من الماء.

كوب من خل التفاح. طريقة التحضير:- يمكن خلط كوب من الماء مع كوب من الخل.

ثم غسل الشعر بالشامبو وبعدها وضع الخليط عليه.

يترك على الشعر لفترة ويتم غسله. وصفة الزيوت وصفة الزيوت يمكن استخدام الزيوت التي تساعد على تنعيم الشعر مع تسخينها لبضع دقائق لتعطي نتائج أفضل. مكونات الوصفة:- خمس ملاعق من زيت الزيتون.

خمس ملاعق من زيت اللوز.

خمس ملاعق من زيت جوز الهند. طريقة التحضير:- يتم وضع الزيوت معاً.

تدخل للميكروويف لعشر دقائق.

نبدأ بدعك الزيت بالشعر من فروة الرأس.

وننتقل للأطراف.

يغطي الشعر ببونية.

يترك ساعتين ويغسل مع الاستحمام. وصفة البيض وصفة البيض يحتوي البيض على البروتينات التي تساعد فى فرد الشعر ونموه. المكونات:- ملعقة من المايونيز.

ملعقة من زيت الزيتون.

بيضة متوسطة. طريقة التحضير:- يتم خفق البيض ويضاف إليه الزيت وبعدها المايونيز.

تخلط المكونات جيداً.

توضع على الشعر لمدة ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء البارد. وصفة الأفوكادو وصفة الأفوكادو يمكن استخدام الأفوكادو لتنعيم الشعر من خلال هرسه. المكونات:- حبة أفوكادو.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة من العسل. طريقة التحضير:- يتم خلط حبة الأفوكادو وهرسها تماماً.

يتم وضع الزبادي عليها وخلطها ويضاف العسل على الخليط.

يفرد الخليط على الشعر يغطيه بالكامل.

يترك لمدة ساعتين على الأقل.

يشطف الشعر بالماء ويفضل غسله بالبلسم.

ينصح باستخدام تلك الطريقة مرتين أسبوعياً.

سوف تحصلين على أفضل نتائج خلال أسبوع. خلطة الحلبة خلطة الحلبة تساعد الحلبة على علاج مشاكل الشعر المجعد من خلال طحن الحبوب. المكونات:- ملعقتين من الحلبة المطحونة.

لتر ماء. طريقة التحضير:- يتم خلط الماء بالحلبة المطحونة ويوضع على النار.

يترك ربع ساعة ويتم إزالته من النار.

ثم يترك ليبرد ويغسل الشعر به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدق او لا تصدق في ساعتين تنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير بدون كيراتين واستشوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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