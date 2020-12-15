طريقه عمل بيتزا ال5 دقائق السريعه طعمها روعه ستعشقون البيتزا بهذه الطريقة

طريقه عمل بيتزا ال5 دقائق قومي معنا بتحضير البيتزا الشهية بطعم أفضل من أشهر المطاعم تألقي بها بين ضيوفك وأطفالك وعائلتك، حيث أنها من الأطباق الإيطالية الشهيرة والمحببة للكل كبار وصغار، فيعتقد الكثير أنهم لن يتمكنون بها كما يجب أن يكون والحصول على الطعم المرغوب به، ونحن هنا اليوم لنساعدك في التعرف على كيفية الحصول على بيتزا رائعة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة وناجحة. طريقه عمل بيتزا ال5 دقائق السريعه طريقه عمل بيتزا ال5 دقائق السريعه المكونات: 400 جرام من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ماء دافئ للعجن.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة زعتر. طريقة التحضير: قبل أن نبدأ عمل وطريقة البيتزا نقوم بتشغيل الفرن ونترك لكي يسخن.

نقوم بتشغيل الفرن ونترك لكي يسخن. نقوم الآن بمزج المكونات الجافة معاً الدقيق والملح والسكر والخميرة والزعتر وزيت الزيتون.

تقلب المكونات معاً بشكل جيد ونقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً، ونقوم بالعجن حتى تتماسك العجين وتصبح ملساء لا تلتصق باليد.

تترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح، نقوم بإحضار صينية مستديرة ونفرد العجينة ونضعها بها، ونقوم بإضافة الصلصة والطماطم والفلفل الألوان والزيتون المخلي والجبن الموتزريلا فهم أساسيات مكونات البيتزا ويضاف لها أي حشو مفضل لديكم.

توضع الصينية بالفرن حتى أن تنضج لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة حتى نصف ساعة حتى تصبح ذهبية اللون، وتقدم ساخنة وبألف هنا وشفا.

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