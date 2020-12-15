تناول هذا المشروب يوميا لتنظيف القولون في 3 أيام يخلصك من الفضلات وتنتهي تعفنات الامعاء للابد

هناك مجموعة من الاضطرابات التي تحدث في المعدة بشكل مستمر في جسم الإنسان كما أن هذه الاضطرابات تحدث بسبب حركة الأمعاء التي تكون غير منتظمة في جسم الانسان، وكل هذا يحدث بسبب حدوث الخلل الناتج عن القولون فلم يقوم القولون بوظائفه الصحيحة، التي لابد من أن يقوم بها ولكن هناك بعض المشروبات الطبيعية والتي يمكننا من خلالها القيام بتنظيف القولون والتخلص من كل هذه الاضطرابات. مشروبات تنظيف القولون مشروبات تنظيف القولون مشروب التفاح والليمون لتنظيف القولون: المكونات: كوب من عصير التفاح.

مع أربعة معالق من عصير الليمون الحامض.

اتنين ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل.

كوب من الماء. طريقة التحضير: قومي بوضع عصير التفاح وكذلك عصير الليمون بالإضافة إلى عصير الزنجبيل.

بعدما يتم مزج المكونات مع بعضها جيداً قومي بوضع كوب الماء الدافئ على هذا الخليط.

ثم يتم تناول هذا الخليط لإخراج جميع السموم من جسمك الإنسان بالإضافة إلى تحفيز عملية الهضم. مشروب خل التفاح لتنظيف القولون مشروب خل التفاح لتنظيف القولون المكونات: كمية من خل التفاح.

كمية صغيرة من العسل الأبيض.

كوب ماء دافئ. طريقة التحضير: قومي بوضع معلقتان كبيرتان من خل التفاح.

بعد ذلك اضيفي عليه اتنين معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

قومي بوضع كوب من الماء الدافئ.

امزجي جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم تناول هذا المزيج كل يوم فهذا الخليط يساعد في التخلص بشكل نهائي من جميع السموم في الجسم.

ليس هذا فقط بل أنه عند تناول الخليط سوف منع الجسم من الإصابة بمرض السكري.

ويحمي الجسم من جميع الامراض الاخرى.

كذلك هذه الخلطة يكون لها دور كبير في تقليل نسبة الكوليسترول في جسم الانسان. مشروب الماء مع ملح البحر مشروب الماء مع ملح البحر المكونات: نصف معلقة صغيرة من ملح البحر.

لتر من الماء. طريقة التحضير: قومي في البداية من وضع معلقة صغيرة من ملح البحر.

بعد ذلك قومي بوضع لتر من الماء واضيفي لها هذه النسبة من الملح. بذور الشيا وبذور الكتان بذور الشيا وبذور الكتان المكونات: نسبة بسيطة من بذور الشيا.

بالإضافة إلى بعض من بذور الكتان.

بعض من الألياف. طريقة التحضير: قومي بنقع جميع البذور في الماء.

ثم بعد ذلك صفيها جيداً ويتم تناول السائل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تناول هذا المشروب يوميا لتنظيف القولون في 3 أيام يخلصك من الفضلات وتنتهي تعفنات الامعاء للابد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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