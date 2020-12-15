طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة بوصفة جديدة ومميزة جداً

يعد الحمام المحشي بالأرز والكبدة هو نوع من الأكلات الشعبية، وهو نوع من التغير في تحضير الأكلات فالمعروف دائماً هو حشو الحمام بالأرز فإضافة الكبدة إليه وبعض من المكونات يزيد من جمال مذاق الأكل، ويعتبر تغيير في نظام الأكل الروتيني، ويعتبر الحمام نوع من الطيور ويحمل فوائد كثيرة لجسم الإنسان فهو يحتوي على الفيتامينات ويعمل على تحسين الجهاز المناعي للجسم، ويفضل في اختيار نوع الحمام عند الطهي اختيار النوع الصغير بدلاً من الكبير لأن الحمام الصغير لا يأخذ وقت طويل عند التسوية، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة بوصفة مميزة جداً.

مكونات عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة

يتكون الحمام المحشي بالأرز والكبدة من مكونات متنوعة، وذات قيمة غذائية عالية وهي كما يلي:ـ

عدد 4 من الحمام (العدد حسب الرغبة).

2 كوب من الأرز.

نصف حزمة كزبرة خضراء.

نصف حزمة من البقدونس.

2 ثمرة طماطم كبيرة.

بصلة واحدة كبيرة.

قرن فلفل أخضر.

نصف ملعقة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف كيلو من الكبدة.

ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة سمنة.

خل وليمون لغسل الكبدة.

لسلق الحمام يستخدم، ماء.

بصلة متوسطة الحجم.

ورق لورا.

ملعقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

لتحضير الحمام المحشي بالأرز والكبدة بالطريقة الصحيحة اتبعي الخطوات الآتية:ـ