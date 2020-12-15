طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة بوصفة جديدة ومميزة جداً

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يعد الحمام المحشي بالأرز والكبدة هو نوع من الأكلات الشعبية، وهو نوع من التغير في تحضير الأكلات فالمعروف دائماً هو حشو الحمام بالأرز فإضافة الكبدة إليه وبعض من المكونات يزيد من جمال مذاق الأكل، ويعتبر تغيير في نظام الأكل الروتيني، ويعتبر الحمام نوع من الطيور ويحمل فوائد كثيرة لجسم الإنسان فهو يحتوي على الفيتامينات ويعمل على تحسين الجهاز المناعي للجسم، ويفضل في اختيار نوع الحمام عند الطهي اختيار النوع الصغير بدلاً من الكبير لأن الحمام الصغير لا يأخذ وقت طويل عند التسوية، وسنقوم في هذا المقال بشرح مكونات وطريقة عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة بوصفة مميزة جداً.مكونات عمل الحمام المحشي بالأرز والكبدة
يتكون الحمام المحشي بالأرز والكبدة من مكونات متنوعة، وذات قيمة غذائية عالية وهي كما يلي:ـ
- عدد 4 من الحمام (العدد حسب الرغبة).
- 2 كوب من الأرز.
- نصف حزمة كزبرة خضراء.
- نصف حزمة من البقدونس.
- 2 ثمرة طماطم كبيرة.
- بصلة واحدة كبيرة.
- قرن فلفل أخضر.
- نصف ملعقة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف كيلو من الكبدة.
- ثوم مفروم.
- ملعقة كبيرة سمنة.
- خل وليمون لغسل الكبدة.
- لسلق الحمام يستخدم، ماء.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ورق لورا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- فلفل أسود.
لتحضير الحمام المحشي بالأرز والكبدة بالطريقة الصحيحة اتبعي الخطوات الآتية:ـ
- نقوم بغسل الحمام جيداً بالماء والملح، ليصبح نظيفاً وجاهزاً للاستخدام.
- ثم بعد ذلك تقطع الكبدة إلى أجزاء صغيرة وتغسل بالخل والملح والليمون والماء جيداً.
- لعمل الخلطة نضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقة السمنة، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب حتى يذبل الثوم ثم نضيف قطع الكبدة، نستمر في التقليب حتي تجف قطع الكبدة تماماً وتنضج، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانباً.
- ثم نقوم بغسل الأرز جيداً ونقوم بتصفيته باستخدام المصفى حتى يجف تماماً من الماء.
- في إناء آخر كبير نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر والطماطم والكزبرة والبقدونس إلي أجزاء صغيرة جداً مثل السلطة، ونقلب المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضيف إليه قطع الكبدة والأرز المصفى والملح والفلفل الأسود، ونقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط جاهزاً للاستخدام.
- نقوم بحشو الحمام بهذا الخليط حشواً خفيفا، ويراعي عدم الضغط عليه لأن الأرز عند النضج يزيد حجمه، ثم نعمل على غلق فتحة الحمام التي في الأسفل ويتم ذلك بوضع إحدى أرجل الحمام في هذه الفتحة والأخرى خارجها مثل علامة x.
- ثم نعمل على ثني أجنحة الحمام ناحية الظهر، ثم بعد ذلك نضع حلة كبيرة على النار، ونضع كمية مناسبة من الماء للسلق، وعند الغليان نبدأ بوضع الحمام ونضيف ورق اللورا والبصلة والملح والفلفل الأسود، ونتركه يغلي لمدة ربع ساعة.
- ثم نتركه على نار هادئة لمدة 45دقيقة حتى ينضج تماماً، ثم نقوم بتحمير الحمام في الزيت أو السمنة حتى يأخذ اللون الذهبي.
- ضعي الحمام في طبق التقديم وأضيفي له الكزبرة الخضراء للتزيين، بالهنا والشفا.
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