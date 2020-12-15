طعم ولا اروع احلي طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة هشة وطعمها لا يقاوم

الكيكة هي نوع من أنواع التحلية الشهيرة والمميزة جدا، وذلك بسبب احتوائها على العناصر الغذائية الكاملة، فهي مفيدة جدا للأطفال فوق عمر السنتين، وذلك لأنها تحتوي على زيوت وكمية من السمنة، وأيضا دقيق وحليب وبيض واللذان يساعدان علي علي تكون العظم لدي الناس، وأيضا تساعد في تكوين الأسنان، بسبب احتوائه الحليب والبيض على مقدار كبير من الكالسيوم، وعندما يتم اضافة الكاكاو والشيكولاتة علي الكيكه تعزز من قيمتها أكثر بسبب احتوائها على مادة الكاكاو والتي تعطي الجسم مغنسيوم، ويتم تحضير الكيكه بكل سهولة ولكن يجب المحافظة عليها وعلى درجة الحرارة لكي لا تهبط. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المكونات واحد كوب كبير الحجم من زيت عباد الشمس.

كوب كبير الحجم من حليب الحموي أو البقري الطازج.

كوب واحد كبير الحجم من السكر الأبيض.

كوب ونصف كبار الحجم من دقيق القمح الأبيض.

كوب كبير الحجم من الكاكاو الخام.

ملعقه كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

ربع ملعقة كبيرة الحجم من الفانيليا البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيره الحجم من الخل.

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البيض.

مئة جرام من الشيكولاتة الخام. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة في طبق زجاجي أو بلاستيكي كبير الحجم لكي يستوعب جميع المكونات، نكون بوضع كوب الزيت.

ونضيف عليه كوب الحليب وكوب السكر ونبدأ بخلط المكونات السائلة مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف الكاكاو الخام تدريجيا علي الخليط لكي لا يكون تكتلات، ونخلط بالمصري حتى ننتهي من وضع الكاكاو.

نخلط كل المكونات مع بعضها لمدة دقيقة حتى نتأكد من أن المكونات أصبحت منسجمة، وناخد كوب واحد من الخليط ونتركه جانبا حتى يبرد.

نقوم بكسر البيض واحدة تلو الأخرى مع ضربهم جيدا، ونضيف عليهم ملعقه الخل والملح والفانيليا ونضربهم حتى يختفي البيض ويصبح جزء من الخليط.

في وعاء خارجي نقوم بوضع البيكنج بودر على الدقيق ونقلبهم مع بعضهم وندخلهم جيدا ونبدأ بإضافتهم على الخليط.

نضع الدقيق تدريجيا حتي ننتهي من نأتي بصينيه متوسطه الحجم وندهنها بـ ملعقة من السمنة ونضع به الخليط وتوزعها جيدا.

ندخلها الفرن علي درجة حرارة 180 درجة، وعندما تخرج نضع عليها كوب الخليط. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طعم ولا اروع احلي طريقة عمل كيكة الشوكولاتة اللذيذة هشة وطعمها لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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