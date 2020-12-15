فوائد الثوم و الليمون علي الريق معجزة حقيقة لن تستغني عنه مدي حياتك

فوائد الثوم و الليمون علي الريق ، نعلم جيدا أن للثوم فوائد عديدة جدا لجسم الإنسان، كما أنه أيضا له منافع مذهلة عندما يتم تناوله في الصباح الباكر على الريق مباشرة، فسوف نتعرف على هذه الفوائد من خلال المقالة السابقة (فوائد الثوم والليمون علي الريق) ،يعد الثوم واحد من أهم الأطعمة التي لها فاعلية كبيرة في الحفاظ على صحة الإنسان، كما أنه يساعد الدورة الدموية والجهاز الهضمي على العمل بشكل جيد، كما ينصح جميع الأطباء أن تناول الثوم على الريق مباشرة، لأن الثوم يعمل ويساعد على تعزيز جهاز المناعة، كما يساهم أيضا في خفض ضغط الدم ومكافحة أمراض القلب، فهو يعمل أيضا على التخلص من السموم، فأثبتت بعض الدراسات العلمية أن عندما يتم تناول الثوم على الريق على معدة فارغة سوف يقدم لنا الكثير من الفوائد الصحية، فهناك العديد من الأشخاص لا يهتموا بهذه الفوائد لأن الثوم له رائحة كريهة في الفم ولكن يمكن أن نغير نكهة الفم بكل سهولة بعد تناول الثوم.

فوائد الثوم و الليمون علي الريق

نجد أن الثوم يحافظ على مستوى الدهون في الجسم، فعندما يتم تناول الثوم على الريق فى الصباح الباكر فقد يعمل على تخفيف ضغط الدم الطبيعي، مما يساعد على استقرار ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الجسم،وأوضحت الدراسات العلمية أن مركبات الكبريت المتواجدة داخل الثوم تعمل على تقوية الأمعاء من أجل امتصاص أفضل لجميع المغذيات من الطعام.

الثوم يخلصك من السموم

كما يعمل على التخلص من السموم، لأنه يساعد مركب السلفيدريل في الثوم على الانتهاء من المواد السامة داخل الجسم، ولهذا السبب عندما يتم تناول وجبة عشاء دسمة جدا الليلة الماضية فيجب أن نبدأ اليوم التالي بتناول بعض من فصوص الثوم الني على الريق، لأن الثوم النيئ يحتوى على فائدة أكثر من الثوم المطبوخ، ولهذا السبب نجد أن الثوم النى غالبا يكون من أكثر المكونات في السلطات والخضروات.

كما أنه مصدر مهم جدا للمضادات الحيوية فيعد الثوم الخام هو أحد المضادات الحيوية الطبيعية الأكثر فاعلية، ونجد أن هذه الفائدة ترتفع عندما يتم تناول الثوم في الصباح الباكر على معدة فارغة، لأن قطعة من الثوم النيء تساعد في قتل البكتيريا، كما تساعد على منع عمل البكتيريا في القناة الهضمية للجسم، لأن الثوم يحتوى على مركبات كبريتية مثل الآليين والأفيون و الاليسين التي تساعد في علاج البرد والسعال.

فهو يقلل من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على مركبات الكبريت مثل الأليسين ثنائي كبريتيد الدليل، ثلاثي كلوريد ثنائي الآليل، كما يمكن أنه يساعد في تنظيم مستويات ضغط الدم.

فوائد الثوم والليمون

هناك الكثير من الدراسات لخبراء التغذية التي تؤكد أن مزج أربعة فصوص من الثوم المفروم مع لترين من عصير الليمون لعدة أيام، وتناول هذا المزيج على الريق صباحاً وتناول وجبة الإفطار بعدها بنصف ساعة تقريباً، سوف يساعد على حماية الجسم من الأمراض المختلفة، كما يساعد علي تقليل الوزن ولن يجب عليك استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من مرض مزمن.

التخلص من الكرش

لاحتوائها على العديد من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وأيضاً يعتبر الماء من أكثر أنواع الرجيم التي نحصل منه على خسارة عدد كبير من الكيلو جرامات، دون تعب ولا مجهود، ويفضل شرب المشروبات الساخنة دون إضافة أي سكر نهائيا،ً مثل مشروب الشاي الأخضر والقهوة الخضراء، فهم يعملان على خسارة الوزن.

الثوم يعمل على الحصول على نوم هادئ وعميق، وبالأخص للأشخاص الذين يشتكون من عدم النوم بشكل مستمر، واﻹستيقاظ دائماً أثناء الليل واﻷرق.

الثوم يعمل على تهدئة الأعصاب والحصول على نوم عميق دون قلق نهائياً لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا، لأن حرارة الجسم عند النوم تجعل الثوم ينتج منه رائحة تهدئ الأعصاب.

تحتوي كبريتات الثوم على رائحة عضوية تعمل مثل المهدئات، التي تساعد في الحصول على نوم هادئ دون قلق نهائيا.

تعمل على مساعدة الدماغ على تحسين نشاطه في اليوم التالي.

فوائد وضع الثوم تحت الوسادة قبل النوم