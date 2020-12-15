طريقة عمل المضروبة الإماراتية باللحم في المنزل بالمكونات والخطوات

طريقة عمل المضروبة الإماراتية , تعد المضروبة الإماراتية من أقوى الأكلات الإماراتية التي لها قاعدة شَعبية كبيرة، لدى الكثير من الأشخاص، يُمكن تَحضيرها بأكثر من طريقة، وفي كل مرة يَكون الطعم فيها مُختلف وقوي، ونَحن اليوم سَنٌقدم لكم أفضل طرق لتَحضيرها الأصلية كما يَتم تحضيرها سواء في الإمارات أو في البحرين ودول الخليج الأخرى، لتستمتعوا بأفضل وأقوى طعم. طريقة عمل المضروبة الإماراتية كيلو من اللحم (يَجب لحم خروف، مُقطع مُكعبات).

ثلاث أكواب من الأرز.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

ثمرتين بصل مفروم (ناعم).

ثلاث ثمرات طماطم (مُقشرة ومفرومة).

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كوب زبادي.

ملح/ فلفل أسود.

5 حبات من الحبهان.

قطعة لومي.

2 حبة قرنفل.

ربع كوب كزبرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

4 ملاعق سمن بلدي.

مُكعب مرقة ماجي.

ماء مَلغي كافي للسلق. طريقة التَحضير قومي بوضع اللحم مع ماء وضعيها تَغلي مرة واحدة على النار ثم ارفعيه جانبًا وصفي اللحم.

ضعي اللحم في إناء عميق واسكبي الملح والفلفل والقرفة والكزبرة وامزجي جيدًا.

ثم ضعي الهيل والقرنفل واللومي في قطعة من الشاش وضعيها في وعاء السلق.

اسكبي الماء وقطعة قماش البهارات واتركيها حتى تمام الغليان ثم ضعي اللحم واتركي الوعاء يَغلي لمدة ساعة حتى تَنضج اللحم تمامًا.

في إناء آخر ضعي السمن مع الثوم والبصل وامزجي المكونين معًا حتى يَذبل.

ثم أضيفي الطماطم ثم اتركيه جانبًا.

عندما يٌصبح اللحم ناضج أضيفي 4 كؤوس من مرق اللحم على وعاء البصل والطماطم، ثم اسكبي الأرز والكزبرة الخضراء.

قَطعي اللحم نسايل واسكبيها هي الأخرى على الأرز وأضيفي مُكعب المرقة وصلصة الطماطم والزبادي.

امزجي المكونات حتى تَتجانس كلها، واتركي الوعاء على نار هادئة حتى تمام النضج.

اسكبي المضروبة الإماراتية في الوعاء وقومي بعمل حفرة بالوسط وضعي به ملعقة من السمن المُذاب وقدميه على الفور. طريقة عمل المضروبة الإماراتيةطريقة التَحضير طريقة تَحضير المضروبة الإماراتية بالدجاج طريقة تَحضير المضروبة الإماراتية بالدجاج قد لا تَختلف طريقة تَحضيرها بالدجاج عن اللحم، سوى في عدة نقاط بسيطة مثل:- سَنَحتاج في تَحضيرها إلى دجاجة كاملة.

وخَطوة التَتبيل كما هي حتى قطعة الشاش ووضعها مع ماء السلق.

أثناء تشويح البصل والثوم يُفضل وضع ملعقة من الزنجبيل المطحون بدلًا من الكمون.

ثم يَتم استخراج اللحم من الدجاج للتخلص من الجلد والعظم ووضعها مع وعاء البصل.

في هذه الطريقة بَعد وضع الدجاج مع الأرز والمرقة يٌضاف لها ملعقة كبيرة من الخل والشطة ثم يُضاف لها الزبادي وصلصة الطماطم.

ثم تَركها لمدة نصف ساعة حتى تَنضج كل المكونات وتُقدم.

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