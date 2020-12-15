طريقة عمل البلاليط الإماراتي الأصلية خطوة بخطوة كالمحترفات

طريقة عمل البلاليط الإماراتي , تَشتهر مَدينة الإمارات ببعض الأكلات الشعبية التي تَحتل مكانة كبيرة في قلوب الكثير من الأشخاص، والتي من ضمنها البلاليط الإماراتي التي تُعد من الوجبات الأساسية على وجبات الفطور، لذا سَنقدم لكم مٌكوناتها طرق تَحضيرها للاستمتاع بطعمها الشهي واللذيذ مع جميع أفراد العائلة. طريقة عمل البلاليط الإماراتي طريقة عمل البلاليط الإماراتي المكونات 250 جم من الشعيرية.

ثلاث ملاعق كبيرة ونصف من الزبدة.

نصف كوب من السكر + ملعقتان كبيرتان.

ملعقتان كبيرتان ونصف من الحبهان المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المَطحون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ربع كوب من ماء الورد.

رشة من الزعفران.

عدد 3 بيض مَخفوق.

للزينة حسب الرغبة فستق مجروش. طريقة التَحضير ضَعي ملعقة كبيرة من الزبدة في وعاء وارفعيه على النار حتى تَذوب تمامًا.

ثم أضيفي الشعيرية وحركيها جيدًا حتى يُصبح لونها ذَهبي.

ارفعي الوعاء من النار واتركيه جانبًا.

في إناء آخر ضعي ملعقتان كبيرتان من الزبدة وحركي حتى تَذوب ثم أضيفي لها السكر.

ثم أضيفي ماء الورد والشعيرية وامزجي جميع المكونات جيدًا.

أضيفي الحبهان والزنجبيل مع الاستمرار في المزج أيضًا.

اجعلي النار خفيفة وقومي بَتغطية الوعاء بإحكام ثم اتركيه حتى تمام الغليان.

عندما يُصبح ناضج اغلقي النار واتركيه مُغطى جانبًا.

ثم في إناء آخر أضيفي نصف ملعقة كبيرة من الزبدة وقومي بَتسوية البيض حتى يُصبح ناضج.

عند التَقديم يَتم وَضع الشعيرية بالأسفل ثم قطعي البيض وقومي بَتزيين الطبق بها.

أو ضعي البيض كَطبقة أولى بالأسفل، ثم ضعي الشعيرية بالأعلى، ويُمكنك ابتكار أيً من طرق التقديم حسب رغبتك شرط أن تَكون الوجبة مُكونة من البيض والشعيرية. طريقة التَحضير

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