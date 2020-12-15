اعراض الحمل في الشهر الثالث بالتفصيل ونصائح هامة يجب اتباعها

اعراض الحمل في الشهر الثالث , منذ الأسبوع الأول من الحمل، وحتى مَوعد الولادة، تَمر المرأة بأعراض وعلامات مُختلفة، وعلى المرأة أن تَعلم ما هي الأعراض التي قد تَطرأ عليها في كل شهر، حتى يَطمئن قلبها، وتَعلم متَى تَستطيع أن تَلجأ إلى الطبيب، وفي خلال هَذا المقال سَنتعرف سويًا على أعراض الحمل في الشهر الثالث.

اعراض الحمل في الشهر الثالث

الشهر الثالث من الحمل، هو انتهاء الثلث الأول من الحمل، وتَلك الفترة هي تَحول كبير في الحمل، لذا يَجب معرفة ما هو النظام الغذائي المٌناسب لتَغذية الأم والطفل، وما هي المخاطر التي يُمكن أن تَتعرض لها المرأة، وما هي اعراض الحمل في الشهر الثالث التي قد تَمر بها، والتي تَتمثل في:-

الشعور بالغثيان والقيء، الذي يَبدأ مع الحمل ويَستمر حتى نهاية الشهر الثالث.

الشعور بالتعب والإجهاد والمَيل إلى النُعاس بشكل مٌستمر، بسبب حاجة الجنين إلى المواد الغذائية والعناصر الأساسية.

الحاجة المُتكررة للتبول، بسبب كَبر حَجم الرحم.

ارتفاع مٌستوى هرمون البروجسترون يَتسبب في الشعور بالإمساك.

آلام الظهر وخاصًة في منطقة أسفل الظهر وآلام البطن السفلية.

تَقلبات الحالة المزاجية، والمَيل والكآبة والعُزلة بسبب اضطرابات الهرمونات.

الشعور بالحموضة والانتفاخ، وهَذا يَرجع بسبب ضغط الرحم على المعدة، مما يَتسبب في تَباطؤ حركة الأمعاء مما يَتسبب في الشعور بالاضطرابات الهضمية.

الشراهة في الطعام حتى أن المرأة تَتناول بعض أنواع الطعام بَكثرة عن غيرها، بجانب أنها تَنفر من تناول بعض الأنواع الأخرى.

زيادة الإفرازات المهبلية بسبب زيادة مٌستوى الهرمونات وزيادة تَدفق الدم للجسم.

أهم النصائح لتَجنب مخاطر الحمل في الشهر الثالث

من أجل الانتقال إلى الثلث الثاني من الحمل بسلام، وبدون مشاكل، يَجب على المرأة إتباع بعض النصائح والإرشادات التي تُساعدها تَجنب مَخاطر الشهر الثالث، وتَخفيف حدة الأعراض:-