طريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي بعجينة البيتزا الطرية مثل المطاعم

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طريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي ، أو سندوتش البيتزا كما يطلق عليه أحيانًا، واحدة من أشهر الأكلات في أمريكا وإيطاليا، والتي يمكنك إعدادها بطريقة ومكونات سهلة للغاية، غير مكلفة لشيء ولها مذاق رائع، بالإضافة إلى إتقانك للبيتزا مثل المطاعم بطريقة جديدة، سوف يحبها أفراد أسرتك، وأنت أيضًا سوف تسعدي بالتعليقات عليها، خاصة وأنها مشبعة جدًا ومبتكرة.طريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي
قد تتوقعين أن مقادير عجينة البيتزا العادية، لا تصلح لعمل سترامبولي الإيطالي الشهير، ولكن الحقيقة أن عجينة البيتزا الطرية، أو عجينة الفطائر والمخبوزات الهشة، هي العجينة المثلى لعمل سندويتش البيتزا مثل المطاعم، وسوف نضع هنا مقادير عمل سندويتش البيتزا، أو سندويتش سترامبولي الإيطالي، لعمل كمية كبيرة، ولكن يمكنك استخدام نصف كمية المقادير، في حال أردت التجربة في كمية بسيطة لأول مرة.مقادير سندويتش البيتزا الإيطالي
- 2 كوب من الحليب السائل (بما يعادل 400 مل).
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- 3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.
- ½ كوب من زيت الزيتون (وذلك حتى تحصلين على نفس طعم طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة).
- 5 أكواب من الدقيق (الطحين) متعدد الاستخدامات أو دقيق خبز.
- ½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.
- ½ ملعقة صغيرة من الخل.
- ½ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- في وعاء عميق ضعي الحليب، ثم أضيفي إليه السكر، والخميرة الفورية، ثم قلبي المكونات.
- أضيفي الزيت ثم البيكنج بودر، ثم الخل وقلبي جيدًا.
- أضيفي الدقيق تدريجيًا؛ حتى تعلمي إذا كنت في حاجة إلى المزيد.
- اعجني الخليك بيديك، أو في العجان إذا كان لديك واحدًا.
- تنجح عجينة البيتزا عندما تكون العجين ناعمة ومطاطة.
- ادهني الوعاء نقطتين من الزيت، ثم ضعي عجينة البيتزا تختمر لساعتين، وغطيها وضعيها في مكان مظلم.
- أثناء اختمار عجينة البيتزا، يمكنك تجهيز الحشو؛ بتعصيج لحمة مفرومة في مقلاة على النار، وذلك بوضع ملعقة زبدة في المقلاة، واتركيها تذوب على نار متوسطة، ثم أضيفي إليها اللحمة المفرومة.
- شوحي اللحمة ثم أضيفي بصلة متوسطة الحجم، ثم فصين ثوم مفروم، وقلبي ثم أضيفي التوابل مثل ملعقة صغيرة من الملح، و7 ملاعق من ال7 بهارات، ثم الفلفل الأسود.
- أضيفي الطماطم سواء عصير أو مكعبات، وقلبي اللحمة مع المكونات، وبعد النضج اتركيها تبرد تمامًا؛ فلا يمكن إضافتها إلى العجين وهي ساخنة، حتى لا تخسري عجينة البيتزا أثناء الخبز في الفرن.
- الآن أعدي صلصة البيتزا؛ ويمكنك الاستعانة بطريقة عمل بيتزا الرانش، وتجربة صوص جديد لساندوتش البيتزا الإيطالي.
- ضعي رشة دقيقة على السطح، ثم افردي العجين لإخراج الهواء، وقسميها إلى جزئين متساويين، ثم غطي الكرات لنصف الساعة قبل الفرد.
- ضعي ورق زبدة ورشي عليه قليل من الدقيق، وافرديه بشكل مستطيل بالنشابة.
- ضعي الحشو الذي ترغبين به، مثل الجبن الشيدر والجبنة الموزاريلا (يمكنك تحضير جبنة موزاريلا في المنزل وتوفير مالك)، مع الزيتون الأسود وبعض أنواع الجبن المفضلة لك ولأفراد أسرتك، مع حشو سندوتش البيتزا الثاني باللحمة المفرومة، ووضع الصلصة قبل إغلاق السندوتش.
- ضعي الحشو دائمًا في المنتصف، مع ترك مساحة كافية على الأطراف، لإغلاق السندوتش جيدًا (مثل الصورة).
- ادهني الأطراف بقليل من البيض المخفوق مع الفلفل الأسود، فهي تساعد على التصاق العجين، أو إذا كنت متخوفة من البيض، ادهنيها بحليب سائل.
- ابدئي في لف عجينة البيتزا، على شكل رول، ثم تأكدي من إغلاق كل الأطراف جيدًا مثل الصورة.
- ورق الزبدة يسهل عليكي نقل السندوتش إلى صينية الخبز، انقلي السندوتش بالورق إلى الصينية ثم غطيه لعشر دقائق ليختمروا، قبل إدخاله إلى الفرن.
- قبل الخبز ادهني السندوتش من الأعلى بالبيض مع الفلفل الأسود، ثم قومي بعمل فتحات باستخدام السكينة الحادة، على العجين من الأعلى، ويمكنك إضافة رشة من جبن البرميزان أو الرومي.
- أشعلي الفرن عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، وتابعيها عندما تحصل على لون.
- أخرجي سندوتش البيتزا من الفرن، واستمتعي بوجبة عشاء مع تقديم مشروب الهوت شوكليت الساخن للشتاء، وجبة مميزة بطريقة جديدة ولا أروع.
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