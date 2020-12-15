طريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي بعجينة البيتزا الطرية مثل المطاعم

طريقة سندويتش البيتزا سترامبولي الإيطالي ، أو سندوتش البيتزا كما يطلق عليه أحيانًا، واحدة من أشهر الأكلات في أمريكا وإيطاليا، والتي يمكنك إعدادها بطريقة ومكونات سهلة للغاية، غير مكلفة لشيء ولها مذاق رائع، بالإضافة إلى إتقانك للبيتزا مثل المطاعم بطريقة جديدة، سوف يحبها أفراد أسرتك، وأنت أيضًا سوف تسعدي بالتعليقات عليها، خاصة وأنها مشبعة جدًا ومبتكرة.

قد تتوقعين أن مقادير عجينة البيتزا العادية، لا تصلح لعمل سترامبولي الإيطالي الشهير، ولكن الحقيقة أن عجينة البيتزا الطرية، أو عجينة الفطائر والمخبوزات الهشة، هي العجينة المثلى لعمل سندويتش البيتزا مثل المطاعم، وسوف نضع هنا مقادير عمل سندويتش البيتزا، أو سندويتش سترامبولي الإيطالي، لعمل كمية كبيرة، ولكن يمكنك استخدام نصف كمية المقادير، في حال أردت التجربة في كمية بسيطة لأول مرة.

2 كوب من الحليب السائل (بما يعادل 400 مل).

ملعقتان كبيرتان من السكر.

3 ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

½ كوب من زيت الزيتون (وذلك حتى تحصلين على نفس طعم طريقة عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة ).

). 5 أكواب من الدقيق (الطحين) متعدد الاستخدامات أو دقيق خبز.

½ ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

½ ملعقة صغيرة من الخل.

½ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.