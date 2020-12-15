خلطة هنديه خطيرة للتخلص من الشيب والشعر الابيض نهائياً مضمونة و مجربة

خلطة هنديه خطيرة للتخلص من الشيب عندما نتقدم بالعمر نكون أكثر عرضة لظهور الشعر الأبيض في الرأس، وهو ما يطلق عليه الشيب، وفي الكثير من الأحيان يبدأ بالظهور بمرحلة مبكرة من العمر في مرحلة الشباب وسن المراهقة، ممكن يكون أمر التخلص منه مهم للغاية، وقد يظهر لعدة أسباب من أهمها نقص انتاج الميلانين، ونحن هنا اليوم لنقدم لكي طرق طبيعية تساعد على تغطية الشعر الأبيض بمكونات طبيعية في منزلك وتمنع ظهوره من جديد، ولكنها تحتاج منك الصبر حتى تصل لما تريد.

خلطة هنديه خطيرة للتخلص من الشيب

سوف نوضح لكم مجموعة من المنتجات الفعالة في التخلص من الشعر الأبيض بوق قصير:

نقوم بنقع ملعقتين من حبوب السمسم في كوب من الماء المغلي وينقع لمدة ثلث ساعة، ونقوم باستخدام الخليط على الشعر، ويتم تطبيقه على الشعر ثلاث مرات باليوم الواحد.

لتغطية الشعر والتخلص من الشيب نقوم بغلي بعض أوراق الريحان في كوبين من الماء ويوضع به ملعقة من الروز ماري وتترك لمدة 10 دقائق، ومن ثم يطبق الخليط في زجاجة رزاز ويطبق على الأماكن التي تعاني من شيب الشعر ويترك حتى أن يجف ولا تقومي بغسله مع الحرص على تكرار الوصف أسبوعياً من أجل الحصول على أفضل النتائج.

نقوم بغلي الشاي الأسود في كوب من الماء ويضاف له ملعقة معلقة كبيرة من ملح الطعام ويترك حتى أن يبرد تماماً، ومن ثم يوضع الخليط على فروة الرأس ويترك لمدة ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطفه فقط.