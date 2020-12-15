كنز سري في كل منزل ينبت فراغات الشعر في مقدمة الرأس بسرعة خيالية والنتيجة رهيبة 

مع التقدم في العمر سواء الرجال أو السيدات نواجه مشكلة تساقط الشعر بغزارة ونجد فئة كبيرة من الرجال تصاب بالصلع، وفقدان الشعر بمقدمة الرأس، مما نكون بحاجة وقتها لعلاج فعال لكي يعيد للشعر حيويته ويحفز نمو ويساعد على مليء الفراغات، فنحن اليوم سوف نساعدك في الحصول على ذلك بمكونات طبيعية موجودة في منزلك تعمل على منع تساقط الشعر كما أنه تزيد من تعزيز نمو الشعر قوي.

عصير البصل وزيت الزيتون

نحن نعلم أن عصير البصل برغم رائحته النفاذة يحمل فوائد كبيرة للعناية بالشعر من خلال إحضار إناء عميق ووضع عصير ثمرة من البصل متوسطة الحجم، ونضيف لها كمية مناسبة من زيت الزيتون وتختلف على حسب طول وكثافة الشعر وتخلط المكونات معاً بشكل جيد، ويطبق المزيج على فروة الرأس مع القيام بعمل مساج خفيف، ويترك لمدة ساعة أو ساعتين ونقوم بشطف الشعر.

زيت جوز الهند

يساعد الاستخدام المنتظم لزيت جوز الهند على تحفيز نمو الشعر لأنه مليء بالأحماض الدهنية التي تصل لجذور الشعر، من خلال تدفئة زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به لعدة دقائق، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالطريقة المعتادة، ومن الممكن مزج زيت جوز الهند مع بعض الزيوت الطبيعية لزيادة الفائدة مثل زيت الزيتون زيت السمسم وغيرها.