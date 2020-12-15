غلق نوافذ السيارة وتأثيرها على فيروس كورونا

التقليل من انتشار فيروس كورونا بفتح النوافذ، يتساءل الكثير منا عن طريقة انتشار الفيروس أثناء غلق النوافذ ولا سيما نوافذ السيارة، ويريدون أن يعرفوا هل غلق تلك النوافذ يؤدي لمزيد من انتشار الفيروس في الجو، وهل فتح النوافذ يقلل من انتشار فيروس كورونا بين الراكبين، وفقًا للدراسات الحديثة نوضح لكم الرأي الصحيح في طريقة انتشار فيروس كورونا أثناء غلق النوافذ.

غلق النوافذ وتأثيرها على فيروس كورونا

أوضحت جريدة Daily Mail البريطانية أنه وفقًا لدورية Science Advances أن جزيئات فيروس كورونا تظل معلقة في الجو لمدة ربع ساعة إذا لم يتم فتح النوافذ لتغيير الهواء بالداخل، كما أنهم ذكروا أن فيروس كورونا قد تظل جزيئاته بداخل السيارة لمدة 4 ساعات تقريبًا، إذًا فمن الأفضل فتح النوافذ باستمرار لتهوية السيارة، وحتى يكون الراكبين بأمان وكذلك السائق، وبذلك نحد من بقاء فيروس كورونا بالسيارة.

فتح النوافذ في فصل الشتاء

ولكن في فصل الشتاء نشعر بالبرد من فتح النوافذ ونريد التدفئة، يمكن في تلك الحالة الاكتفاء فقط بفتح نافذتين واحدة بجانب السائق، والأخرى تكون من الناحية الأخرى للراكب على أن يكون الجلوس بشكل قطري مع السائق، ويفضل أن يكون راكبي السيارة من نفس العائلة، ولا يركبها الغرباء إلا في حالات نادرة ويجب حينها ارتداء الكمامة واستخدام الكحول والمطهر وفتح نوافذ السيارة.

طريقة تقليل انتشار فيروس كورونا في السيارة

بعد العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، أوضحت شركات السيارات والنقل أنه على السائق الالتزام بعدد معين من الراكبين في السيارة، كما أنه يجب عليه ارتداء الكمامة بشكل دائم واستخدام المطهر لليدين، ووضع فاصل بين الراكب والسائق، وفتح النوافذ هو مجرد إجراء احترازي للحد من بقاء جزيئات فيروس كورونا بالسيارة وانتقالها للشخص السليم المعافى، وكل ذلك ضمانًا للحفاظ على سلامة الأشخاص الأصحاء في السيارة.