إزالة الشعر طبيعياً بدون ألم وتنعيم البشرة والتخلص من جلد الوزة تماماً

طريقة فعالة وآمنة تماماً في إزالة الشعر بمكونات طبيعية وبدون ألم على الإطلاق، مع تنعيم رائع للبشرة والتخلص نهائياً من جلد الوزة بدون استخدام السويت أو الشفرات أو الكريمات، الكثير من النساء تعاني من طرق إزالة الشعر المعتادة التي تسبب الألم وإنبات الشعر في وقت قصير، وتتسبب أيضا في نمو الشعر تحت الجلد بما يسمى جلد الوزة، واليوم أتينا لكِ بهذه التجربة الفعالة لإزالة الشعر والتي سوف تغنيكِ تماما عن طرق إزالة الشعر المعتادة، حيث تحصلين مع تلك الطريقة على نتيجة فعالة للغاية في إزالة الشعر بدون ألم بالاضافة إلى تفتيح وتنعيم البشرة والتخلص من جلد الوزة.

إزالة الشعر طبيعياً بدون ألم

طرق إزالة الشعر المعتادة تسبب أضرار مختلفة سواء على المدى القريب أو البعيد، السويت مثلا يسبب الكثير من الألم وتحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لإتمام إزالة الشعر، أما الواكس فهو تجربة تتميز بالسهولة لكن فيها بعض المخاطر مثل الاحتراق من الشمع ولا يستخدم في الأماكن الحساسة، والطريقة الثالثة هي الشيفنج أو شفرات الحلاقة وهي من أسهل الطرق لإزالة الشعر لكنها تقوي بصيلة الشعر وتنبت الشعر في وقت قصير جدا، بينما الكريمات والمزيل تسبب الاحمرار والحساسية لذلك يغمق الجسم ويسبب ظهور جلد الوزة وينبت الشعر فى وقت قصير جدا لذالك تجنبي هذه التجربة.

بديل الليزر لإزالة الشعر طبيعياً

نقدم لكِ اليوم وصفة طبيعية مضمونة لإزالة الشعر بكل سهولة وبدون ألم، وخلطة أخرى لتفتيح وتنعيم البشرة والمناطق الداكنة والتخلص من جلد الوزة، وتتكون وصفة إزالة الشعر من العناصر التالية على حسب الاستخدام:

عصير ليمون طازج. النسكافيه أو القهوة. الجيلاتين.

بعد عصر الليمون قومي بإضافة القهوة أو النسكافيه والجيلاتين، ثم قومي بتقليب المكونات بعناية وبعد ذلك ضعيها في الميكرويف لمدة دقيقتين حتى تذوب الخلطة، عند الاستخدام ضعي الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه وذلك في اتجاه نمو الشعر، ثم قومي بالانتظار لمدة دقيقة حتي تجف ثم قومي بإزالتها بعكس اتجاه الشعر وسوف تلاحظين الفرق وبدون ألم.

تفتيح وتنعيم البشرة والتخلص من جلد الوزة

قومي بتطبيق تلك الخلطة بعد انتهائك من إزالة الشعر لتفتيح المناطق الداكنة وتنعيم البشرة، قومي بتحضير كوب فارغ وأضيفي إليه ثلاث ملاعق من النشا ومعلقتين من البن البودر، ومعلقة من العسل الأبيض مع نصف كوب ماء فاتر، قومي بخلط المكونات السابقة بشكل جيد حتى الحصول على ملمس ناعم، ثم احضري قطعة من القطن واغمسيها في الخليط، ثم قومي بتمريرها على الجسم بحركات دائرية حتى تجف وتغسل بعد 3 ساعات.