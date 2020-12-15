الماسكرا تعتبر نوع من انواع مستحضرات التجميل التي تستخدمها الملايين من السيدات في العالم، وتستخدم الماسكرا في تطويل الرموش، وزيادة كثافتها، ويتوافر منها في الأسواق ماركات تجارية كثيرة، وبأسعار رخيصة وغالية، ومن أهم مكوناتها الزيوت التي تساعد على زيادة كثافة الرموش وتحتوي أيضاً على فيتامين E وغيرها من المكونات الرائعة، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على مكونات وطريقة تحضير الماسكرا في المنزل بسهولة. مكونات عمل الماسكرا مكونات عمل الماسكرا تحتوي الماسكرا على بعض المكونات كالتالي:- نصف ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.

3 كبسولات من الفحم المنشط.

ربع ملعقة صغيرة من طين البنتونيت.

5 قطرات من الماء الساخن. طريقة عمل الماسكرا طريقة عمل الماسكرا سوف نتعرف متابعينا على طريقة عمل الماسكرا الرهيبة كالتالي:- تحضير طبق ونضع به زيت فيتامين E، وزيت جوز الهند، وشمع العسل، ثمَ نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس. قومي بعمل حمام مائي لإذابة الزيوت، يعني قومي بملء إناء بالماء الساخن أو المغلي، ثم وضع طبق الزيوت فوق حمام الماء، وتحريكه من حين لآخر حتى تذوب الزيوت تماماً وتصبح سائلة. إخراج طبق الزيوت من الحمام المائي، وتركه جانباً حتى يصبح فاتراً. نضيف جل الصبار إلى خليط الزيوت، ومن الأحسن أن يكون جل الصبار طبيعياً للحصول على فوائده الغنية بالفيتامينات. نضيف بعد ذلك كبسولات الفحم المنشط بعد كسرها وضعيها على خليط الزيوت وجل الألوفيرا، ثم نخلط المكونات بشدة و لعدة دقائق حتى تتجانس، كما يمكن استبدال الفحم المنشط ببودرة المعدن الأسود، أو بودرة الميكا. يمكن إضافة طين البنتونيت وهي اختيارية، لمنع الماسكارا من السيلان، لأن طين البنتونيت يساعد الماسكارا على الثبات، والجفاف بسرعة عند الاستخدام. نصب الماسكارا في وعاء نظيف لحين الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الماسكرا في المنزل بخلطة سحرية وجذابة للحصول على رموش سوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.