إزاي تكون أخصائي تخاطب ناجح ومحترف

لكي تصبح أخصائي تخاطب ناجح ومحترف في عملك فيجب عليك أن تتسم ببعض الصفات الشخصية والمهنيه اللي تؤهلك للنجاح وتجعلك أخصائي تخاطب متميز قادر على تقيم الحالة التي يقوم بتدريبها وأختيار البرنامج الملائم لكل حالة علي حده ووضع الأهداف المناسبة لكل جلسة والعمل على تحقيقها. ماهي الصفات الشخصيه والمهنيه التي يجب يتسم بها اخصائي التخاطب الناجح يجب أن تكون أمينا فهذا العمل بينك وبين الطفل ولن يراك أحد غير الله سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تراعي الله في عملك. مواصلة الدراسة في المجال. القراءه والإطلاع المستمرين في المجال. لا تجعل كلام الأم والأب هو مصدرك الوحيد ولكن عليك بمتابعه وملاحظه الطفل دائما لمعرفه المزيد عنه. يجب عمل تقارير دورية لمتابعه الحاله وما يطرأ عليها من تغيرات سواء بالسلب أو بالإيجاب. عليك أن يكون هناك مصارحة بينك وبين الأهل بأستمرار لمعرفه تفاصيل الحاله وقدر الجهد المبذول معها وتعريف الأهل بما يجب فعله مع الطفل في كل تفاصيل يومه. إستخدام أكثر من وسيلة في تدريب الطفل لتحقيق الأهداف الموضوعة للحالة. أجعل وقت الجلسة هو أكثر وقت ممتع وسعيد بالنسبه للطفل حتي يعيطك أعلي إستجابه أثناء الجلسة. المرونه في وضع خطط العلاج وأختيار أفضل الأساليب المستخدمه لتحقق الأهداف. لا تفقد سيطرتك علي الطفل أثناء الجلسه فيجب أن تحد من التدليل الزائد للطفل. راعي نفسية الطفل ومدي تقبله لك وللجلسة ومراعاه حالته المزاجية. لا تنشغل عن الطفل أثناء الجلسة بأي شئ أخر طعام أو شراب أو إتصالات هاتفية. أجعل لولي الأمر وقت متاح يسأل فيه عن أي شيء يخص الطفل أو جلسة التخاطب معايير نجاح جلسة التخاطب الهدوء في مكان الجلسة.

إختيار المكان المناسب صحيا ونفسيا.

الأبتسامه على وجه الأخصائي شئ مهم حتي يبعث روح الإرتياح للطفل.

إختيار الأدوات الملائمة لهدف.

وضع حالة الطفل المزاجية في عين الإعتبار.

عدم وجود مشتتات داخل غرفة التخاطب للحفاظ علي تركيز الطفل أطول وقت ممكن.

توفير وقت للعب مع الطفل حتي يستمتع الطفل بالجلسة.

إستخدام محفزات مناسبه للطفل لتحفيزه أثناء الجلسة.

ترشيد إستخدام العقاب مع الطفل حتي لا ينفر منك ويرفض الجلسة.

تدريبات الصوت للأخصائي حتي يحافظ عليه ولا يتأثر بكثره أستخدامه أثناء تدريب الحاله في جلسات التخاطب.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد الاخصائين الجدد في عملهم.

و الله الموفق والمستعان.

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