طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت، السمبوية تعتبر من أشهر الأكلات بالمطابخ المصرية، حيث أنها أصبحت الآن مش اشهر الأصناف في مطابخ العالم، لأن معظم الأشخاص يعشقون تناولها بجميع انواعها، ولكن بعض الأمهات لا تنجح في تحضير السمبوسة مثل المطاعم، لأنها لا تجيد صنع العجينة الاصلية، لذلك سوف نقدم، إليكم طريقة خلال هذا المقال عمل عجينة السمبوسة في البيت. طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت طريقة عمل عجينة السمبوسة في البيت المقادير 400 جرام من الدقيق الخاص بالمعجنات.

¼ كوب كبير من زيت الذرة.

كوب إلا ربع كبير من الحليب المغلي.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

زيت غزير للقلي. خطوات تحضير عجينة السمبوسة في البيت قومي بنخل الدقيق الخاص بالمعجنات جيدا، حتى لا توجد به أي نوع من أنواع الشوائب. ضيفي الكمون ومقدار الملح إلى الدقيق في وعاء مناسب للخلط. اخلطي زيت الذرة مع مقدار الحليب في وعاء، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق. بعد ذلك اسكبي خليط الزيت على خليط الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر، ثم اعجنيهم جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. بعد ذلك ضعي العجينة بوعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم اتركي الوعاء جانبا بعد تغطيته لمدة 60 دقيقة. ثم قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، حتى تصبح عجينة السمبوسة جاهزة للإستخدام. خطوات تحضير عجينة السمبوسة في البيت

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