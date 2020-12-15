علاج تأخر الإنجاب بالأعشاب

الحمل والولادة هي أحلام كل رجل وامرأة بعد الزواج ، فالأطفال هم زينة هذه الحياة العلمانية ، حتى لو قرر الزوج الانتظار لفترة ، فهذه الفكرة لا تزال قائمة في أي وقت من خلال إجراء الفحوصات لمعرفة سبب الاضطراب واعتماد طرق العلاج المناسبة ، وفي بعض الحالات تعتمد طريقة العلاج على تناول بعض الأعشاب لعلاج أنواع معينة من المشاكل ، وسنعرض استخدام الأعشاب في هذه المقالة طرق العلاج وأسباب تأخر الحمل.

أسباب تأخر الحمل

1.اضطراب الهرمونات

تؤثر الهرمونات بشكل كبير على صحة أو عدم توازن الأعضاء الداخلية للجسم ، وقد تكون مشاكل الخصوبة عند النساء ناجمة عن اضطرابات هرمونية. تؤدي زيادة أو نقصان الهرمونات إلى فشل التغيرات الهرمونية اللازمة لإكمال عملية التبويض في الرحم ، مما يؤدي إلى مشاكل في الإنجاب.

2.انسداد قناه فالوب

قناة فالوب هي الوسيط بين المبيض الذي ينتج البويضات والرحم الذي يستقبل البويضات بعد الإخصاب. من أكبر مشاكل الخصوبة عند النساء انسداد القنوات. قد يحدث هذا الانسداد بسبب عدوى أو بعض الإجراءات الطبية في الرحم.

3.مشكله في الرحم

بعض النساء يعانين من مشاكل صحية ولا يستطعن ​​جعل الحيوانات المنوية تصل إلى الرحم ، لذلك فإن خصوبة المرأة وعقمها يمثل مشكلة بطبيعتها.

4.تكيس المبيض

هو مرض طبي يسمى “متلازمة تكيس المبايض” ، حيث يؤدي عدم التوازن الهرموني إلى زيادة نسبة الهرمونات الذكرية ، مما يتسبب في حدوث اضطراب كبير في هرمونات الحمل ، مما يؤثر على عملية التبويض نفسها أو يمنعها.

5.انسداد عنق الرحم

يحدث هذا بسبب نقص إفراز المخاط مما يساعد الحيوانات المنوية على التحرك بشكل طبيعي وصحي حتى تصل إلى الرحم.

6.نمو البويضه

في بعض الأحيان ، قد لا تنمو البويضة بشكل طبيعي في الرحم ، وتكون غير مكتملة ، وغير جاهزة للإخصاب ، مما يقلل بشكل طبيعي من معدل الحمل.

7.خلل في الجسم الأصفر

في هذه الحالة ، لا يستطيع الرحم إنتاج الكمية المناسبة بعد الإباضة ، لذلك لا توجد فرصة لإباضة صحية ، ولن يتمكن الرحم من قبول أي بويضات مخصبة ، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون حاملاً تمامًا.

8.نمط حياه غير صحي

إذا تعرضت المرأة للمعادن والمواد الكيميائية لفترة طويلة ، أو كانت تدخن ، أو تشرب الكثير من الكحول ، أو تتجاهل الفحوصات المنتظمة ، فعليها اتباع أسلوب حياة غير صحي ، مما يؤثر بشكل كبير على فرصها في الحمل.

تناولي المريمية والمردقوش أولاً كل صباح ، لما لهما من تأثير كبير في تأخير الحمل.

خليط من مسحوق القرفة والحلبة والبذور السوداء ، نضيف هذه المكونات ، ونضيف إليها جبنة ورق الكرافت والماء المغلي ، ثم نتركها طوال الليل وتناولها في اليوم الثاني من الدورة الشهرية.

حبوب لقاح النخيل مفيدة جدا للتخصيب.

يزيد حبوب اللقاح من السائل المنوي ويحفز حركته

من الأفضل تناول العسل بشكل يومي ويفضل تناوله في الصباح

تناول التمر فإنه يقوي الجسم

أعشاب تساعد على الحمل

وفي نهايه المقال نرجوا ان نكون قدمنا لكم معلومات مفيده تساعدكم في مواجهه المشكلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.