لو عايزة أدرب أبني علي إستخدام الحمام أعمل أيه؟

تدريب الطفل علي أستخدم الحمام ، من الموضوعات التي تؤرق كل الأمهات وغالبا خوفها منه يجعلها لا تقدم علي هذه الخطوة وتتأخر فيها ولكن عليناأن نؤكد على أن ألطفل يجب أن يكون إدراكه قد أكتمل حتي يفهم مايطلب منه في هذا التدريب كما يجب علينا إختيار الوقت المناسب من السنه ويفضل أن يكون في الصيف حتي لا يصاب الطفل بنزلات البرد والأمراض الأخرى من تدريبه في الجو البارد في الشتاء كما يجب علي الأم التحلي بالصبر والهدوء لان هذا التدريب يحتاج لبعض البعض ويختلف من طفل لأخر.

كيفية التدربب علي مهارات إستخدام المرحاض

أختيار الوقت المناسب.

التدريب علي السيطرة علي المثانة طوال اليوم.

يتم التحكم في البراز أولا ثم البول.

يتم التحكم نهارا أولا ثم الليل.

التعود على الجلوس علي القاعدة.

تشجيع الطفل بأستمرار.

يجب أن يكون وقت التدريب ممتع.

يجب أن تكون الأم هادئة.

أعطي طفلك الوقت الكافي.

عدم مقارنة طفلك بأطفال أخرين.

مكافاه الطفل وتحفيز.

الإحتفاظ بالروتين اليومي وجلوس الطفل علي القاعدة عدد مرات محدده في اليوم.

لا تجبر طفلك على الجلوس.

يكون وقت التدريب بعد الوجبات.

لا تعودي لإستخدام الحفاضات لأن ذلك يربك الطفل.

لا تعاقب طفلك إذا قام بعمل حمام علي نفسه فهو لا يدرك أن هذا خطاء.

أمتي أعرف أن أبني مستعد للتدريب

١-المشي والجري والإتزان دليل علي النضج العصبي للطفل.

٢-تكون الحفاضة جافة لأكثر ٣ ساعات متواصلة.

٣-بدأ يعبر عن ضيقه من بلل الحفاضة.

٤-يعبر بكلمات واضحة.

٥-يرغب فى الأعتماد على نفسه في فعل الأشياء الأساسية مثل الطعام والشراب .

السن الأمثل للتدريب

من سن سنة ونص إلي خمس سنوات وتختلف من طفل لأخر.

فترة التدريب قد تستغرق مدة من شهر إلي ستة أشهر حسب إستجابه الطفل.

كما يجب أن يكون هناك فترة أستقرار للأسرة فتره كافية في المنزل أثناء فترة التدريب.

ولا ننسي إستخدام محفزات مناسبه للطفل لتحفيزه أثناء فترة التدريب.

نرجو من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد الأمهات في تدريب أطفالهم.

والله الموفق والمستعان.