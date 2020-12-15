الأعشاب الأمنه لتخسيس الجسم

يحلم الجميع بالحصول على جسم رشيق حتى يتمكن ،من ارتداء الملابس المناسبة ، حتى يتمكن من اتباع العديد من طرق الرجيم لتقليل الوزن الزائد ، مع الاستمرار في ممارسة التمارين المختلفة التي تساعد على حرق الدهون ، وينصح بتناول بعض الأعشاب. للحصول على نتائج بسرعة. بحسب موقع “Timesofindia” وفي هذه المقالة سوف نتعرف على أفضل الأعشاب الأمنه التي تساعد على حرق الدهون في أقل وقت.

1.النعناع

يوصى بإضافة النعناع إلى عصير الليمون المنعش وكوب من الشاي الساخن قبل الأكل ، لأنه يساعد على الشعور بالشبع ، لذا تناول كمية قليلة من الطعام وتقليل السعرات الحرارية ، فالنعناع يساعد على الهضم.

أوريحانو

بإضافة الزعتر أو الزعتر البري إلى الطعام ، لاحتوائه على نسبة عالية من المركبات النشطة بيولوجيًا ، مثل البوليفينول والفلافونويد ، فهي مهمة لوظيفة الأنسولين وتؤثر أيضًا على الأنشطة البشرية ، وقد وجدت بعض الدراسات أن الأوريجانو يمكن أن يساعد في الإسراع يساعد تدفق الصفراء على الهضم وإدارة الوزن.

الروزماري

يحتوي إكليل الجبل على مستويات عالية من مضادات الأكسدة ذات الخصائص المضادة للالتهابات ، ولاحتوائه على الكرياتين المضاد للسمنة ، فإنها تساعد أيضًا على إنقاص الوزن.

بقدونس

يضاف البقدونس إلى الكفتة واللحوم المشوية والدجاج واللحوم المحشية وغيرها من الأطعمة ، لذلك فهو مدرج في العديد من الحميات الغذائية ، لكن بعض الناس لا يعلمون أن البقدونس يعتبر مدر طبيعي للبول ، فهو يساعد في تقليل الانتفاخ ويحتوي على وجبات تساعد الألياف على الشعور بالشبع وبالتالي تقلل من الإفراط في تناول الطعام وفقدان الوزن بعد فترة من الزمن ، لذلك سواء كان ذلك للطهي أو لأغراض الديكور ينصح بإضافة الكزبرة للطعام.

وفي النهاية أرجو أن اكون قد قدمت لكم معلومات تستفيدوا منها والله الموفق والمستعان.