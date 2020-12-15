طريقة تحضير الهريس باللحم الاماراتي الجديدة، تعد من الأطباق المفضلة وذات شهرة خاصة في الإمارات و منطقة الخليج العربي بالرغم من أن الهريس هو المكون الرئيسي في تحضير هذا الطبق لكن يختلف من منطقة الى اخرى في تحضيره حيث يتكون من حبات القمح المجروش واللحم مخلي من العظم يمكن تحضيره من الدجاج ويضاف إليه مكونات اخرى مثل البصل والكمون ويغمر بالماء الكثير مثل البصل والكمون ويغمر بالماء الكثير مضاف إليه الملح و يستغرق وقت طويل في طهيها وتقلب بشكل متواصل حتى يتم النضج ببطء ويمكن أن تختصر الوقت وتطهى في قدر الضغط تعد الهريس الاماراتية من الأطباق التي تقدم في الأفراح والمناسبات و شهر رمضان المبارك في الخطوات الأتية سوف نقدم لكم كيفية إعداد الهريس الاماراتية بخطوات سهلة على كل من يقوم بتحضيرها. طريقة تحضير الهريس ومكوناتها طريقة تحضير الهريس ومكوناتها المكونات:- نصف كيلو قمح مجروش( الهريس) منقوع لمده ثلاث ساعات أو اكثر.

حبه بصل مقطعة مكعبات.

كيلو لحم احمر مقطع خالي من العظم والجلد.

نصف كوب من زيت الزيتون.

معلقة كبيرة ملح.

4 لتر من الماء المغلي. طريقة طهيها طريقة طهيها هريس القمح المغلي أو المطحون مع اللحم يعطي شعور بالشبع على قدر عالي وفوائد صحية مفيدة لصحة الجسم إليكم في الخطوات الأتية:- احضري قدر وضعيه على نار متوسطة الحرارة ثم يضاف إليه الزيت بعد أن يسخن يضاف البصل ويقلب حتى يكتسب اللون الذهبي الأحمر. يضاف إلي البصل المحمر اللحم الأحمر المقطع ونقلب مع زيت الزيتون والبصل جيدا ثم ضيفي عليهم الكمون مع التقليب المستمر. استمري في تقليب اللحم حتى يتكرمل ثم يضاف القمح المجروش (الهريس) السابق نقعه لمده ثلاث ساعات بعد أن يصفى منه الماء مع التقليب المستمر. يضاف اربع من لترات الماء المغلي إلي الخليط السابق ويجب أن تكون كمية الماء كافية للنضج وفي حالة إذا جف الماء أثناء الطهي يمكن إضافة كمية اخرى من الماء لأن مدة الطهي تستغرق اربع ساعات. قومي بغطاء القدر بالقصدير ثم ضعي عليه الغطاء بعد التأكد من إغلاق القدر بإحكام يترك القدر على نار هادئة لمده اربع ساعات. احذري من عدم فتح الغطاء أثناء الطهي وخاصة الساعتين والنصف الأولي. قومي برفع غطاء القدر بعد مرور ساعتين ونصف من بداية الطهي ونرش عليه قليل من الملح حسب الرغبة. قومي بهرس الخليط بواسطة المضرب الكهربائي بعد خروج اللحم أو حسب الرغبة ممكن يهرس باللحم ثم نعود ونضيف اللحم بعد هرس المكونات. نضع مره اخرى الغطاء على القدر حيث تستمر عمليه الطهي مره اخرى وتستكمل باقي نضجها لمده ساعة ونصف إضافية. بعد انتهاء مده الطهي التي قاربت مده الأربع ساعات يرفع القدر من على النار. يسكب الهريس باللحم في طبق التقديم مضاف إليه الليمون الأسود المطحون مع السمن العربي وتزين أيضا بشرائح البصل المحمر. لقد توصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري أتمني أن تكون الوصفة سهلة التحضير و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير الهريس باللحم الاماراتي الجديدة.

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