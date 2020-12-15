طريقة عمل الدونات 2021 في المنزل والمكونات اللازمة لتحضيرها

طريقة عمل الدونات بخطوات سهلة ويسيرة لتحضيرها بالمنزل من جانب ربات البيوت، حيث تعتبر الدونات من الحلويات الغربية الشهيرة المميزة والتي تتميز بالمذاق الرائع والسهولة في التحضير.

ونظراً لسؤال الكثير من ربات البيوت عن خطوات عمل الدونات في البيت بطريقة صحية تشبه الطرق المستخدمة في المحلات والمطاعم. فقد قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير الخطوات اللازمة لتحضير الدونات والمكونات الداخلة في تحضيرها، خاصةً وأن هناك العديد من الطرق المستخدمة في تحضيرها لتناسب أزواق جميع الأشخاص، كما يمكنكم التعرف على طريقة عمل الكيكة العادية وكيفية تحضير الفطير المشلتت أيضاً.

طريقة عمل الدونات

تعتبر الدونات أحد أنواع الحلويات التي تسعى ربات البيوت في تعلم كيفية تحضيرها وتجهيزها بالمنزل، حيث يمكن للأشخاص تناولها في أي وقت سواء بالليل أو بالنهار وذلك لأنها خفيفة علي المعدة، ويمكن تقديمها أيضا مع وجبة الإفطار إلى جانب المشروبات الساخنة حسب رغبه كل شخص، ويمكنكم التعرف علي المكونات اللازمة لتحضير الدونات من خلال النقاط التالية:

عدد 2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة .

عدد 3 ملاعق من السكر.

نصف كوب ذبدة .

كوب ونصف من الحليب.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا .

عدد واحد بيضة.

زيت للقلي.

رشة ملح.

خطوات تحضير الدونات

بعد تجهيز المكونات السابق ذكرها أعلاه، يتم تحضير الدونات من خلال طريقة عمل الدونات المرفقة بالنقاط التالية: