ايه الاكلات اللي بينصح بيها خبراء التغذية عشان تخسي اسرع وبشكل آمن

النظام الغذائي المتوازن هو المكون الرئيسي لاسلوب حياة صحي ، هل ممكن انك تستمتعي بالاكل وتفضلي محافظة على وزنك ولا لازم تجوعي نفسك طول الوقت؟ لكن احنا بنقولك انك مش لازم تعاني ابدا وتجوعي نفسك ، طول ما انتي محافظة على المباديء الاساسية ، راقبي اكلك, اشربي مية كتير, كلي من 5 – 6 مرات في اليوم, وفي بعض الحيل اللي ممكن تساعدك على خسارة الوزن الزايد والحفاظ على وزنك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك مجموعة اطعمة لتخسيس الوزن واللي هتساعدك في مهمة الحفاظ على وزنك.

اطعمة لتخسيس الوزن:

1- التوت البري:

التوت مش بس مصدر للفيتامينات والمعادن ، ولكن الاهم فيه هو حمض اورسوليك ، وده مفيد لنمو العضلات وحرق الدهون ، الحمض ده بيعزز نمو العضلات وبيساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

بالاضافة لده التوت البري يعتبر مضاد حيوي طبيعي لجسم بيخزنه لفترة طويلة ، وبفضل محتواه العالي من الاحماض فهو يعتبر مادة حافظة طبيعية للاكل ، وعشان تزودي التمثيل الغذائي في جسمك ، كلي التوت طازة او مجفف من غير اي اضافات ، هيكون كافي جدا كمية مليء كف الايد مرة واحدة في اليوم.

2- بذور الشيا:

بذور الشيا بتحتوي على نسبة عالية جدا من الاحماض الدهنية اوميجا 3 واوميجا 6 ، بالاضافة للبروتين والالياف والكربوهيدرات طويلة السلسلة ، بذور الشيا لما بتتخلط مع السائل حجمها بيكبر حوالي 12 مرة وبتتحول لجل ، جرام واحد من بذور الشيا ممكن انه يمتص 25 مل من السائل وده معناه ان كمية صغيرة جدا او رشة واحدة من بذور الشيا ممكن انها تحسسك بالشبع لفترة طويلة.

بالاضافة لده ، جل بذور الشيا بيعمل زي حاجز على جدران المعدة ، ونتيجة لده الجسم بيمتص الكربوهيدرات ببطء جدا بشكل ملحوظ.

3- الافوكادو:

الافوكادو من اكتر الفواكة المغذية في العالم ، فهي بتحتوي على نسبة عالية جدا من L-carnitine ، وده حمض اميني طبيعي من عائلة فيتامين B ، كمان ليه خصائص قوية مضادة للاكسدة واللي بتفيد في زيادة التمثيل الغذائي ، الافوكادو غني جدا بالاحماض الدهنية الاحادية غير المشبعة والاوليك المعروفة المعروفة بتقليل الدهون في منطقة البطن.

4- القمح:

على عكس انواع القمح المكررة ، اقمح الكامل او جنين القمح بيحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الاساسية وجرعة كبيرة من الالياف ، اضافة القمح الكامل للعصاير على وجبة الفطار والحبوب هيساعد على زيادة استهلاكك الكلي من الالياف ، وده هيساعد انك تحسي بالشبع فترة طويلة.

5- العدس:

العدس يعتبر مثال تاني للكربوهيدرات منخفضة السكريات ، بيتهضم ببطء جدا وده بيخليكي ممتلئة وحاسه بالشبع فترة طويلة وبيساعد على تقليل الرغبة الشديدة في الاكل ، بالاضافة انه مصدر غني للبروتين النباتي ومثالي جدا للنباتيين.

6- البروكلي:

البروكلي يعتبر مفيد لفقدان الوزن لانه منخفض السعرات الحرارية جدا وغني بالالياف ، الالياف بتمتص المية وحجمه بيكبر اللي هيلخيكي تحسي بالشبع لفترة اطول ويبطء عملية الهضم.

7- الاسماك الدهنية:

الاسماك الدهنية ، زي سمك السلمون, التونة, والسردين ، غنية جدا بالاوميجا 3 ، وده ليه صلة مباشرة بتطوير خلايا صحية عندها القدرة على معالجة السكريات والدهون بشكل اكتر كفاءة.

8- البيض:

البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين واكتر من 20 نوع من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة الاساسية ، ومفيد للحفاظ على صحة خلايا الجسم ، والدراسات اثبتت ان اكل البيض على وجبة الفطار بيخلي مستوى الانسولين تحت السيطرة ، والانسولين هو الهرمون اللي بيتحكم في التمثيل الغذائي للدهون في الجسم.

9- القهوة والشاي:

الدراسات اثبتت ان الكافيين في الشاي والقهوة ممكن انه يعزز عملية التمثيل الغذائي وبالتالي بيساعد في عملية انقاص الوزن ، لكن اكيد نخلي استهلاكنا للكافيين تحت السيطرة من غير افراط.

مارسي التمارين اللاهوائية:

التمارين مع الاكل ممكن انها تساعد تحققي نتايج اسرع في خسارة الوزن.

التمارين كلها ممكن تتقسم لنوعين تمارين هوائية ولاهوائية ، وبعض المدربين شايفين ان فقدان الوزن بيكون ناجح اكتر مع التمارين اللي بتستخدم اوزان حرة او مزيج من الاوزان الحرة وتمارين الكارديو ، لانها بتحرق سعرات حرارية كتير ، وبتمنع تباطؤ عملية الحرق ، وبتزود من وزن وكثافة العضلات.

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