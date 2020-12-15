ماهي أعراض شلل بيل وما أسبابه

جدة- ولاء حداد الثلاثاء,15 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 14:00 شلل بيل أو ما يسمى بشلل الوجه النصفي هو مرض التهابي عصبي، يكون عبارة عن رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية، وعادة ما يصيب جانب واحد من الوجه، وموقع "وزارة الصحة السعودية" أوضح أعراض وعلاجهن وهي كالتالي: أعراض شلل بيل: فقدان حركة الوجه وتدلي عضلات الوجه وضعفها.

فقدان التحكم بعضلات الوجه وعدم القدرة على رفع الحاجب أو إغلاق الجفن أو تحريك الشفتين.

زيادة في سيلان الدموع.

مشاكل في النطق.

ضعف حاسة التذوق وسيلان اللعاب مما يسبب صعوبة في الأكل، والشرب. أسباب شلل بيل: الوراثة تلعب دورا في التعرض للإصابة بالشلل في الوجه.

الإصابة المسبقة بالالتهابات البكتيرية.

بعض الأمراض تزيد من فرصة التعرض للشلل في الوجه مثل الزهري، والسل، والتهابات الأذن الوسطى.

الأمراض العصبية مثل متلازمة غيلان باري، والتصلب المتعدد.

الإصابات في الرأس أو في الوجه.

السكتة الدماغية.

الأمراض الفيروسية تزيد من فرصة التعرض لشلل الوجه مثل الإنفلونزا، أو نزلات البرد، أو عدد كريات الدم البيضاء المعدية. مضاعفات شلل بيل: عدم علاج شلل بيل أو عدم الاستجابة للعلاج تسبب:

ضمور في عضلات الوجه.

فقدان قدرات الكلام تدريجيًا.

تضرر العيون بسبب عدم القدرة على إغلاقها مما يسبب ضرر للبصر وضعفه.

تقلص في العضلات اللاإرادية في الوجه وزيادة عدم القدرة على التحكم بها. علاج شلل بيل: العلاج المبكر يرفع من نسبة الشفاء التام، وهو عبارة عن: العقاقير الطبية مثل حبوب الستيرويد.

العقاقير المضادة للفيروسات.

حقن البوتوكس.

جلسات العلاج الطبيعي.

قطرات لمنع جفاف العين. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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