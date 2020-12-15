ازالة الشعر الزائد من الوجه بمكونات موجودة في المنزل، فالشعر الزائد بالوجه دائماً ما يزعج المراءة ويفقدها الثقة أمام الآخرون، وقد ازدات وتعددت الطرق التي تستخدمها النساء في ازالة الشعر الزائد من الوجه وأيضاً طرق الاستخدام، فقد يسعدنا تقديم لكم طريقة آمنة لإزالة الشعر من الوجه بأبسط الطرق وبمكونات طبيعية متواجدة في كل منزل ومناسبة لجميع أنواع البشرة، حيث تُفيد البشرة أيضاً وذلك لاحتواء الوصفة علي مكونات مليئة بالفيتامينات والمغذيات التي تعمل علي ترطيب البشرة بشكل عام وتعزيز جمالها. وصفة ازالة الشعر الزائد من الوجه وصفة ازالة الشعر الزائد من الوجه مكونات الوصفة: ثمرة متوسطة الحجم من اليابابا نصف ملعقة صغيرة من الكركم طريقة التحضير: غسل تمرة اليابابا جيداً، ثم عليك بهرسها الي أن تصبح معجون.

اخلطي المهروس مع نصف ملعقة من الكركم، ثم طبقي الخليط علي وجهك والأماكن المرغوب إزالة الشعر بها في وجهك، ثم دلكي جيداً ولمدة عشر دقائق علي الأقل.

اغسلي وجهك بالماء المائل للبرودة.

قومي بتحضير الوصفة مرتين الي 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين اختفاء الشعر تماماً من وجهك في فترة قصيرة. وصفة أخري مكونات الوصفة: ملعقة صغيرة من الطحين ملعقة صغيرة من مطحون الحمص ملعقة صغيرة من الكركم ملعقة كبيرة من اللبن الرائب طريقة التحضير: خلط المكونات، ثم إضافة اليهم اللبن الرائب وخلطهم جيداً.

وضع الخلطة علي الوجه مع التدليك لمدة عشر دقائق علي الأقل.

غسل الوجه ويُفضل تكرار الوصفة مرتين الي 3 مرات أسبوعياً للحصول علي أفضل النتائج. نصائح للقضاء علي الشعر الزائد بالوجه لابد من اتباع نظام غذائي سليم وتناول كمية جيدة من الخضار والفاكهة يومياً للحفاظ علي نضارة الوجه.

قومي بعمل تمارين الوجه باستمرار وتدليكه بواسطة الأداة المخصصة لذلك والتي يمكن شرائها من محلات التجميل أو في حالة عدم تواجدها قومي بتدليك الوجه بيدك وبشكل مستمر ومنتظم لتنشيط الدورة الدموية.

من الأفضل تفتيح المسامات قبل عمل أي وصفة لإزالة الشعر من الوجه، وذلك عن طريق عمل حمام بخار لوجهك.

عند ظهور الشعر بكثافة في الوجه لابد من استشارة طبيب الجلدية للتعرف علي الأسباب التي تسبب ذلك ومعالجته. نصائح للقضاء علي الشعر الزائد بالوجه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ازالة الشعر الزائد من الوجه نهائياً بهذه الوصفة وتقليل ظهوره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.