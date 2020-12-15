نقط من المكون ده على شعرك قبل النوم يحول شعرك القصير إلى طويل وناعم زي الحرير

وصفة ورق الغار لتطويل الشعر ، يستخدم ورق الغار في وصفات الشعر منها إنبات الشعر وإعادة نموه كما أن ورق الغار يعطي الشعر القوة والصحة كما أن ورق الغار يخلص الشعر من القشرة ويعمل على تسهيل الشعر والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم وصفة ورق الغار لتطويل الشعر وأهمية ورق الغار للشعر . وصفة ورق الغار لتطويل وتكثيف الشعر يعل ورق الغار كمضاد قوى جداً لحماية فروة الرأس والشعر كما إنه يعالج جميع مشاكل الشعر وذلك من خلال هذه الصفة وهي :-

نحضر كمية مناسبة من ورق الغار أي حوالى كوب من ورق الغار ونضعها معها 4 أكواب من الماء ونضعها على النار .

نتركها حتى تغلي تماماً ثم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد .

ثم نصفى ورق الغار حتى نتخلص من جميع الشوائب الموجودة به نهائياً ، ثم نضعه في زجاجة بخاخ .

ثم نقوم برش هذه الوصفة على الشعر بعد الاستحمام والشعر وهو مبلول وسوف تلاحظين الفرق في أول استخدام لهذه الوصفة في تطويل الشعر وإنباته .

. يجب هذه الوصفة أن تغطي الشر كله من الجذور حتى الأطراف لكي تحصل على أفضل نتيجة .

ملحوظة : هذه الوصفة تترك على الشعر أي لا نغسل الشعر بعد وضعها لأنها ليس لها أضرار على الشعر . وصفة ورق الغار لتطويل وتكثيف الشعر أهمية وفوائد ورق الغار للشعر ورق الغار يقضي على قشرة الشعر نهائياً .

ورق الغار مفيد جداً في علاج تساقط الشعر وإعطاء الشعر القوة واللمعان .

. يعمل ورق الغار على تسهيل تسريح الشعر ، وذلك من خلال وضع هذه الوصفة التي تم تحضيرها ونرشها على الشعر عندما نمشط الشعر . أهمية وفوائد ورق الغار للشعر

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