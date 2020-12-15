تعتبر الطحينة السائلة ، من الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل بساطة، فهي تدخل في كثير من الأكلات والأطباق المختلفة، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهى تحتوي على كثيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، مثل الحديد والزنك، والكالسيوم، ويستخدمونها في المطاعم ويصنعون منها أطباق وسلطات بجوار أطباق الكفتة و المشويات، ويصنع منها الحلوى، مثل الحلاوة الطحينية المشهورة بطعمها اللذيذ ونكهتها المميزة، وتدخل أيضاً في عمل طبق الفسيخ والرنجه وهى الأطباق المفضلة لدي الشعب المصري، وشراء الطحينة من المحلات قد يكون مكلف، لذلك قررنا أن نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الطحينة السائلة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الطحينة السائلة مكونات عمل الطحينة السائلة يوجد مكونات تحتوي عليها الطحينة وهى كما يلي:- كوب من الدقيق. كوب من زيت الزيتون. كوب ونصف من السمسم المحمص المطحون الناعم. رشة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة عمل الطحينة السائلة بالمنزل بالخطوات التالية:- نقوم بإحضار طبق كبير ثم نضيف الدقيق والسمسم والملح ونقلب المكونات مع بعض.

بعد ذلك نضيف الزيت بالتدريج ونقلب حتى نحصل على القوام المطلوب.

بعد أن يصبح القوام كثيف نقوم بإحضار وعاء محكم الغلق ثم نضع الخليط بداخله ونضعه في الثلاجة لحين الاستخدام. فوائد الطحينة يوجد بعض الفوائد الصحية التي تحتوي عليها الطحينة وهى كما يلي:- تعمل على حماية الجسم من السرطان. تساعد على انخفاض ضغط الدم. تعالج التهاب المفاصل وتحمي من هشاشة العظام. تعالج فقر الدم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد. تعمل على تطهير الجسم من السموم. تعمل على إنتاج كرات الدم الحمراء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة السائلة الخام في البيت بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.