طريقة عمل الثومية مثل ثومية المطاعم تماماً

طريقة عمل الثومية، تعتبر الثومية من المقبلات، فهي ليست أكلة رئيسية، ولكنها مهمة جداً ورائعة وفاتحة للشهية ويتم تقديمها في العديد من المطاعم العالمية، حيث تقدم بجانب الأطباق الرئيسية، ومن ضمن الأطباق الرئيسية التي تكون رائعة عند تقديمها معها، الفراخ المشوية والشاورما سواء شاورما لحمة أو شاورما فراخ، وجميع وجبات الدجاج تكون رائعة مع الثومية، ويذكر أن طريقة عمل الثومية ليست طريقة واحدة، بل يمكن إعدادها بأكثر من طريقة، وعليه فأننا ومن خلال موقعنا، سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، أكثر من طريقة لإعداد الثومية الرائعة. طريقة عمل الثومية بالبيض طريقة عمل الثومية بالبيض نقدم إليكم متابعينا الكرام، مكونات وطريقة عمل الثومية بالبيض، موضحة كالتالي: مكونات الثومية بالبيض عدد خمس بيضات. واحد لتر من زيت الذرة. معلقة كبيرة من زيت الذرة بخلاف اللتر من زيت الذرة. عدد اثنان فصوص من الثوم. نصف ليمونه وعصرها في كوب صغير من دون مياه. رشة من الملح. طريقة تحضير الثومية بالبيض يتم إحضار خلاط كهربائي.

قومي بوضع بياض الخمس بيضات في الخلاط.

أضيفي إليه رشة الملح.

ضعي معلقة زيت الذرة علي بياض البيض في الخلاط.

قومي بإضافة عصير النصف ليمونة والثوم إلي بياض البيض وزيت الذرة في الخلاط.

قومي بتغطية الخلاط، وشغلية علي أعلي درجة في الخلاط لمدة عشر ثواني فقط.

افتحي الخلاط وهو يخلط الخليط.

أضيفي لتر زيت الذرة بهدوء علي شكل خيط رفيع علي الخليط في الخلاط وهو يخلط.

واستمري في تشغيل الخلاط والخلط حتي يصبح الخليط ذا قوام قوي ومتماسك وثقيل.

وبعدها يكون جاهز ويتم إفراغه في أطباق وتقديمه أو وضعة في الثلاجة. طريقة عمل الثومية بالبطاطس مكونات الثومية بالبيضطريقة تحضير الثومية بالبيضطريقة عمل الثومية بالبطاطس إليكم متابعينا الكرام، أسهل طريقة لعمل الثومية بالبطاطس مع المكونات، موضح كالتالي: مكونات الثومية بالبطاطس عدد اثنين من حبات البطاطس ذات حجم متوسط. كمية وفيرة من المياه حتي يتم سلق البطاطس فيها. علبة واحدة من الزبادي. عدد اثنان من فصوص الثوم. مقدار ربع كوب من زيت الذرة. عدد نصف معلقة كبيرة الحجم من الملح. عدد نصف معلقة كبيرة الحجم من الفلفل الأبيض وليس الأسمر. ليمونة صغيرة الحجم وعصرها في كوب صغير من دون أي مياه. طريقة تحضير الثومية بالبطاطس قومي بتقشير حباب البطاطس وقطعيها إلي مكعبات متوسطة الحجم.

قومي بإحضار إناء وضعي المياه فيه.

أضيفي بعض من الملح إلي المياه.

ضعي الإناء علي النار واتركي المياه تغلي جيدا.

أضيفي مكعبات البطاطس إلي المياه في الإناء وأجعلي النار متوسطة واتركيها حتي تنضج تماما.

بعد الأنتهاء من سلق البطاطس بشكل جيد، قومي بإحضار خلاط كهرباء وضعي البطاطس المسلوقة فيه.

أضيفي إلي البطاطس المسلوقة الزبادي.

ضعي علي البطاطس الثوم.

ضعي الليمونه المعصورة.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض.

قومي بإضافة زيت الذرة في الخلاط.

قومي بتشغيل الخلاط واستمري في الخلط لمدة لا تقل عن دقيقة.

افتحي الخلاط وقلبي الخليط بمعلقة.

أعيدي تشغيل الخلاط مرة أخري لمدة لا تقل عن دقيقتين حتي يصبح الخليط متجانس وذات قوام قوي ومتماسك. مكونات الثومية بالبطاطسطريقة تحضير الثومية بالبطاطس تُقدم الثومية مع المشويات ومش شاورما اللحم والدجاج ومعظم وجبات الدجاج وبالهناء والشفاء.

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