طريقة وأسرار صبغ الشعر باللون الرمادي الفاتح الثلجي في المنزل طريقة ناجحه

طريقة وأسرار صبغ الشعر باللون الرمادي الفاتح مثلما يوجد موضة في الملابس والأحذية يوجد أيضاً موضة في قصات وألوان الشعر المتنوعة وقد نلاحظ في الآونة الأخيرة أن اللون الثلجي أو اللون الرمادي منتشر بشكل كبير بين الفتيات، وبسبب ما تتعرض له البلاد من حظر تجول لمنع التجمعات نظراً لمنع تفشي فيرس كورونا المستجد، فقد حرصنا على أن نوفر لكم مكونات طبيعية فعالة لتغيير لون الشعر للون الرمادي الثلجي الجديد الفاتح وأنت في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل.

حتى أن تحصين على اللون الرمادي الثلجي الذي يبحث عنه الكثير من الفتيات من اتبعي هذه الخطوات:

عبوتان من صبغ الشعر اللون الأشقر.

فازلين.

عبوة من صبغة الشعر اللون الرمادي.

قطعة قماش قديمة.

إناء خلط الصبغة.

قفازات.

بلسم.

شامبو.

قبعة استحمام.

إناء بلاسيك.

مشط رفيع.