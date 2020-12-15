طريقة وأسرار صبغ الشعر باللون الرمادي الفاتح مثلما يوجد موضة في الملابس والأحذية يوجد أيضاً موضة في قصات وألوان الشعر المتنوعة وقد نلاحظ في الآونة الأخيرة أن اللون الثلجي أو اللون الرمادي منتشر بشكل كبير بين الفتيات، وبسبب ما تتعرض له البلاد من حظر تجول لمنع التجمعات نظراً لمنع تفشي فيرس كورونا المستجد، فقد حرصنا على أن نوفر لكم مكونات طبيعية فعالة لتغيير لون الشعر للون الرمادي الثلجي الجديد الفاتح وأنت في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالونات التجميل.طريقة وأسرار صبغ الشعر باللون الرمادي
حتى أن تحصين على اللون الرمادي الثلجي الذي يبحث عنه الكثير من الفتيات من اتبعي هذه الخطوات:
- عبوتان من صبغ الشعر اللون الأشقر.
- فازلين.
- عبوة من صبغة الشعر اللون الرمادي.
- قطعة قماش قديمة.
- إناء خلط الصبغة.
- قفازات.
- بلسم.
- شامبو.
- قبعة استحمام.
- إناء بلاسيك.
- مشط رفيع.
- في البداية احرصي على ارتداء ملابس قديمة حتى لا تتأذى من الصبغة، ونقوم بخلط مكونات الصبغة معاً بإناء بلاستيك وتخلط معاً حتى تمام التجانس.
- نقوم بتقسيم الشعر ونربطه بربطات الشعر وتوزيع الصبغة على الشعر على خصلة واحدة من الشعر مع الابتعاد سم واحد من فروة الرأس، وسوف تلاحظين على الفور لون الشعر يتفتح فور توزيع الصبغة.
- بعد ذلك قومي بتمشيط خصل الشعر بالكامل حتى تتخلصين من التشابك.
- ونقوم بدهن الجبهة الأذن بالفازلين وخلف الرقبة حتى لا تتأذى من الصبغة.
- ارتدي القفازات وقومي بتوزيع الصبغة على خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف وابتعدي عن فروة الرأس حتى لا تلتهب.
- قومي بارتداء قبعة الاستحمام ويترك حتى تحصلين على اللون المرغوب به ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو البلسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة وأسرار صبغ الشعر باللون الرمادي الفاتح الثلجي في المنزل طريقة ناجحه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.