فوائد البيض السحريه للشعر وصفات لترطيب الشعر من المنزل

فوائد البيض سحريه وذلك لأنه يحتوي على عنصر البروتين ويخلص الشعر من الدهون الغير مرغوبه أيضا، كل سيدة تحلم بشعر ناعم وكثيف لأنه يعطي مظهر رائع وجذاب، كما انه يعطي ثقة كبيرة في النفس عندما يكون مظهره جميل و جذاب لذلك تعد وصفات الشعر بالبيض من الوصفات الغنية بالبروتين يمكن لأصحاب الشعر الجاف ضع البيضة كامله في الوصفة أما للشعر الدهني نستخدم بياض البيض فقط سوف نعطيك بعض الوصفات السهلة لترطيب الشعر .

بلسم صفار البيض

يعتبر بلسم صفار البيض بديل طبيعي عن المنتجات المصنعة وليس له أي أثار جانبيه ويعتبر علاج لمشاكل الشعر وترطيب الشعر ولنقوم بتحضير بلسم صفار البيض نحضر الآتي:

صفار بيضه.

ملعقه ماء ساخن.

ملعقه من خل التفاح.

ملعقه من عسل النحل.

طريقه التحضير

نقوم بوضع البيضة في إناء نظيف ثم نضيف عليها خل التفاح و العسل ونخلطهم جيدا ثم نضع ملعقه الماء الساخن على الخليط حتي يتجانس جيدا ثم نضعها علي الشعر لمده ساعه ونقوم بشطف الشعر جيدا بالماء.

وصفة الشعير والبيض

وصفه لعلاج وتكثيف الشعر الخفيف نحضر بيضه مع ملعقه واحده من نوع الزيت المفضل لديك يمكن أن يكون زيت جوز الهند أو زيت الأرجان أو زيت الزيتون فكل هذه الزيوت من الزيوت الغنية بالفوائد للشعر، ونضع عليهم نصف كوب من ماء الشعير ثم نضعهم علي الشعر لمده 15 دقيقة ثم نشطف الشعر بالماء الفاتر.

وصفه البيض وزيت الزيتون والعسل

لتحضير الوصفة نقوم بإحضار وعاء نظيف ونضع 2 ملعقه صغيره من العسل مع بيضه و 2 ملعقه صغيره من زيت الزيتون، ثم نضع الخليط على الشعر لمده نصف الساعة .

ماسك صفار البيض و زيت الأطفال

نقوم بخفق البيض جيدا بالمضرب الكهربائي حتي يصبح مثل الرغوة، ونضع عليه القليل من زيت الأطفال ونقوم بعمل تدليك للشعر، وتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو ويفضل أن يكون الشامبو خالي من السلفات .

ماسك البيض و الخل

نضع البيض مع الخل ويمكن أضافه القليل من زيت الزيتون مع الخليط ،ويضرب بالمضرب الكهربائي حتى يتماسك الخليط و نضعه على الشعر لمده ترتاح من نصف ساعه إلى ساعه .