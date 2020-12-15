اسباب وعلاج تساقط الشعر عند النساء

هناك أسباب عديدة لتساقط الشعر عند النساء ، لأن هناك عوامل مختلفة قد تتسبب في تساقط الشعر بشكل دائم أو مؤقت ، وتساقط الشعر هو فرصة للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر ، وتساقط الشعر هو أحد الصفات الجمالية للجميع. ستحل أسباب تساقط الشعر عند النساء وتبني سلسلة من الإجراءات العلاجية البسيطة والسهلة.

اسباب تساقط الشعر عند النساء

عادة ما يفقد الناس من 50 إلى 100 شعرة في اليوم ، ولأن الشعر الجديد ينمو في نفس الوقت ، فإنهم لا يلاحظون ذلك على الفور. من ناحية أخرى يحدث تساقط الشعر ، وفي بعض الحالات يحدث تساقط الشعر عندما لا يستطيع الشعر الجديد أن يحل محل الشعر المتساقط ، وعادة ما يكون تساقط الشعر مرتبطًا بواحد أو أكثر من الأسباب التالية:

تاريخ العائلة (وراثي): السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو حالة وراثية تحدث مع التقدم في العمر. وتسمى هذه الحالة بالثعلبة الذكرية ، والصلع النمطي الذكري ، والصلع النمطي الأنثوي ، وعادة ما يحدث هذا التساقط بسبب يحدث تدريجيًا بطرق يمكن التنبؤ بها ، مثل انحسار خط الشعر والصلع عند الرجال. لدى النساء شعر خفيف على طول تاج فروة الرأس.

التغيرات الهرمونية والحالات الطبية: بالإضافة إلى داء المشعرات (يسمى داء المشعرات) ، فإن التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل والولادة وانقطاع الطمث ومشاكل الغدة الدرقية هي أيضًا أحد أسباب تساقط الشعر عند الإناث ، ومن الحالات الطبية لتساقط الشعر داء الثعلبة.

علاج تساقط الشعر

يمكن أن تساهم العديد من العلاجات في الحصول على شعر أكثر كثافة وصحة ، وأفضل طريقة للبدء في الوقاية من تساقط الشعر هي تقليل تلف الشعر واتباع العلاجات الطبيعية أو الصحية إن أمكن ، وإليك بعض الأمثلة لكل منها.

زيت جوز الهند:يمكن أن يساعد استخدام زيت جوز الهند على الشعر في منع تمزق الشعر والتلف الذي ينتج عنه شعر أطول وسميك. يقوي على تجنب تمزق الشعر ويحمي الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

زيت الافوكادو:يمكن استخدام معادن زيت الأفوكادو لشفط فروة الرأس وتجنب التقصف.

وفي نهايه المقال نرجوا ان نكون قد قدمنا لكم ما يفيدكم بخصوص هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.