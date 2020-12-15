أقوى خلطات لتنعيم الشعر الخشن فعالة وسريعة وغير مكلفة من أول استخدام

أقوى خلطات فعالة وسريعة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد من أول استخدام، جمال المرأة يبدأ من شعرها لذلك تسعى جميع النساء للمحافظة على الشعر الذي يعد بمثابة تاج على رأسها، وقد تتعرض المرأة لعوامل كثيرة قد تسبب تلف الشعر أو تقصفه مما يؤدى إلي ضعفه وفقدان نعومته، ويوجد البعض من السيدات قد تولد بشعر مجعد وخشن وقد يسبب لها هذا الأمر الحرج والمشاكل النفسية إذا ما قارنت نفسها بمن يمتلكون الشعر الناعم، كما أن استخدام بعض مستحضرات التجميل والعناية بالشعر قد يسبب أيضا التلف للشعر إذا ما كانت تحتوي تلك المنتجات على المواد الكيميائية وتم استخدامها لمدة طويلة، كما أن هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تسبب التلف للشعر مثل التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، الإفراط في غسل الشعر، التعرض للهواء والأتربة، لذلك أحضرنا لكم في مقال اليوم أفضل خلطات لتنعيم الشعر والتمتع بشعر حريري من أول استخدام بمواد طبيعية تعمل علي تغذية الشعر وإصلاحه.

خلطات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد فى أسرع وقت

يوجد العديد والعديد من الخلطات الطبيعية التي تعمل علي تنعيم الشعر الخشن والمجعد وتمنحه النعومة واللمعان وقد تم تجريب خلطات تنعيم الشعر وأثبتت كفاءتها ومدى فاعليتها فى إصلاح الشعر التالف في وقت قصير، كما أن هذه الخلطات لا تضر الشعر إطلاقا إذا ما تم مقارنتها بالمنتجات الكيميائية لمعظم الشركات، وخلطات تنعيم الشعر التي سوف نقدمها لكم بمكونات كلها طبيعية وبسيطة وغير مكلفة وتعمل تلك الخلطات على تنعيم الشعر مثل الحرير وتعد من الخلطات الآمنة تماما على صحة الشعر، لأن خلطات تنعيم الشعر التي سنقدمها منها ما هو مكون من الزبادي، والأخر من الكيوي، وخلطات أخري معدة من القرفة، وخلطات تم استخدام البيض بها، كما تم الاستعانة ببذور الحلبة فى احدي خلطات تنعيم الشعر الخشن والمجعد.

خلطة الزبادي لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

يحتوى الزبادي عل العديد من الأحماض والبروتينات التي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتغذية فروة الرأس مما يساعد على النمو السريع للشعر ومنع جفافه، وتطهير فروة الرأس من القشرة، كما يعتبر الزبادي من أهم خلطات تنعيم الشعر وفرده وتمليسه وتتكون هذه الخلطة من المكونات التالية:

علبة زبادي كبيرة.

بيضتان.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

يتم مزج الزبادي والبيض مع زيت اللوز فى وعاء حتى تكون خليط متجانس، ويتم وضع خلطة تنعيم الشعر هذه على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يتم شطف الشعر جيدا بآي نوع شامبو تستخدميه مع مراعاة أن يكون الشامبو من الأنواع الجيدة حتى لا يسبب تلف الشعر، ويتم استخدام تلك الخلطة مرة واحدة في الأسبوع لتغذية الشعر ومنحه الترطيب وسوف تلاحظون الفرق في تحول الشعر الجاف والخشن إلى شعر ناعم ولامع.

كما أنه يمكنك وضع ملعقة من العسل على زيت اللوز ويتم خلطهم جيدا ثم يتم وضع هذا الخليط على الشعر لمدة ساعتين لتنعيم الشعر وإصلاحه، وتعد هذه الخلطة من أسرع خلطات تنعيم الشعر فسوف تلاحظين الفرق بعد غسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

خلطة الكيوي لتنعيم الشعر الخشن و الجاف

يعتبر الكيوى من أقوى خلطات تنعيم الشعر حيث أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، ويحتوي أيضا على فيتامين ج بنسبة كبيرة جدا، كما يساعد الشعر على حمايته من الشيب والحد من ظهور الشعر الأبيض حيث أن لون الشعر يحتوي يرتكز على مادة “الميلانين” الذي ينتج عن طريق الأحماض الأساسية نتيجة نظام يعتمد على عنصر النحاس، والكيوى يحتوى على نسبة كبيرة به، ولتحضير تلك الخلطة يجب تحضير المكونات الأتية:

علبة زبادي كبيرة.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ثمرتان من فاكهة الكيوى.

يتم تقشير الكيوى ويهرس جيدا، ثم يضاف إليه الزبادي وزيت الزيتون ويتم مزجهم جيدا، ثم يتم وضع هذه الخلطة التي تعد من أنجح خلطات تنعيم الشعر على الشعر ويتم تغطيته لمدة ساعتين تقريبان ويتم تكرار تلك الخلطة أسبوعيا للحصول على شعر ناعم وقوى مثل الحرير.

خلطة القرفة لتنعيم الشعر

تعتبر القرفة من النباتات قديمة الأزل والتي يتم استعمالها لتغذية وتقوية الشعر ومنع تساقطه،حيث أن القرفة تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس مما يعمل علي تعزيز نمو الشعر ومعالجة مشاكله، كما أن القرفة تعد من أقوى خلطات تنعيم الشعر والتي تجعل الشعر لامع وناعم وتحميه من الصلع، ويتم تطبيق هذه الخلطة بإضافة الأتي:

قرفة مطحونة.

لبن.

يتم وضع كمية مناسبة من القرفة المطحونة فى وعاء عميق حسب طول الشعر وكثافته، ثم يضاف اليها اللبن تدريجيا ويتم الخلط إلى أن نحصل على خلطة متماسكة القوام مثل العجين، ويتم تقسيم الشعر إلي خصل ويتم فرد هذه الخلطة على خصل الشعر وتمشيطها، ثم يترك الشعر بدون أن يغطى لمدة ساعة إلى أن تجف هذه الخلطة، ثم يشطف الشعر بالماء وسوف تدهشون من نتيجة هذه الخلطة التي تعد من أسهل خلطات تنعيم الشعر وأكثرها فائدة في منحه الترطيب والتنعيم والمحافظة على صحته.

خلطة البيض وزيت الزيتون لتغذية وتنعيم الشعر

يعد البيض من أهم خلطات تنعيم الشعر لاحتواءه على العناصر المفيدة جدا لتغذية وتقوية الشعر حيث أنه يعزز بصيلات الشعر والجذور كما يحفز من نمو الشعر ومنحه اللمعان الأمثل لاحتواءه على نسب عالية من عناصر الكبريت والمعادن والبروتينات والفيتامينات اللازمة للشعر، كما أنه يحد من جفاف وتلف الشعر ويحتوي على أحماض دهنية التي تحارب القشرة وتمنع ظهورها، وينشط الدورة الدموية ويعزز من وصول الأكسجين إلى الشعر، لكل هذا فتعتبر تلك الخلطة هي الخلطة المثالية من بين خلطات تنعيم الشعر الجاف والخشن ويلزم لتلك الخلطة تحضير المكونات الأتية:

بيضتان .

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق لبن رائب.

يتم وضع تلك المكونات فى وعاء للمزج، ثم يتم وضع الخلطة علي الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة مع مراعاة تغطية الشعر بفوطة مبللة بماء فاتر، ثم يغسل الشعر جيدا وسوف تلاحظين أن تلك الخلطة من أقوى وأهم خلطات تنعيم الشعر، ويجب استخدام تلك الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة لتنعيم الشعر في أسرع وقت.

خلطة بذور الحلبة لتنعيم الشعر المجعد

تتعدد فوائد الحلبة فى معالجة الكثير من المشاكل، ولكننا هنا بصدد التحدث عن أهميتها في معالجة الشعر المجعد كونها من أهم خلطات تنعيم الشعر لأن بذور الحلبة تحتوي على نسب كبيرة من “الليسيثين” الذي يعمل على منح الشعر الترطيب والحفاظ على رطوبته والحد من تجاعيد الشعر، وتحتوى بذور الحلبة على الهرمونات التي تعزز من نمو الشعر ومنع تساقطه، وتعمل بذور الحلبة على لمعان الشعر وتنعيم الشعر.

ولتحضير تلك الخلطة نقوم بنقع نصف كوب من بذور الحلبة فى الماء من الليل حتى الصباح، ثم يتم طحن البذور للحصول على عجين متماسك ويتم إضافة علبة زبادي صغيرة إلى هذا العجين مع ملعقتين من زيت الزيتون ويتم مزج تلك المكونات جيدا، ثم يدلك الشعر بهذه الخلطة ويترك لمدة ساعة ونصف ثم يغسل جيدا.

يتم تكرار هذه الخلطة مرة واحدة فى الأسبوع لكونها من أفضل خلطات تنعيم الشعر التي تمنحه التغذية واللمعان والترطيب والتنعيم فى وقت قياسي.