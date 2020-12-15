وصفة الحليب والكركم لإزالة حبوب البشرة نهائيا في يومين

من أكثر مشاكل البشرة شيوعاً مشكلة حب الشباب ويصحب مشكلة أخري معه وهي مشكلة آثار حب الشباب البغيض يظهر حب الشباب في جميع أنواع البشرة ولكن يكثر حب الشباب ويختلف من بشرة لبشرة بسبب تراكم الزيوت وعدم تنظيف البشرة باستمرار وخلايا الجلد الميتة على المسامات مما يؤدي إلي ظهور الرؤوس السوداء أو حب الشباب وتسبب بعض الحالات النفسية لصاحبها حيث يتم معالجة هذه المشكلة على المدى الطويل وذلك يرجع لتراكم الزيت وخلايا الجلد الميتة عليه وظهور البكتيريا وخلل في هرمونات الأندروجينات، لذلك يبحث الجميع على حل تلك المشكلة بعلاجات باهظة الثمن ولكن اليوم من خلال هذا المقال نقدم وصفة بمكونات بسيطة وفعالة للتخلص من حب الشباب نهائياً تابع من خلال هذا المقال .وصفة الحليب والكركم لازالة حبوب البشرة
البشرة البيضاء الخالية من العيوب تعزز ثقة المرأة بنفسها ولكن لم تسلم المرأة من حب الشباب، تظهر حب الشباب لأسباب كبيرة منها الاكثار في وسائل التجميل أو تراكم الجراثيم عدم انتظام الهرمونات في الجلد انسداد المسام والتغيرات الهرمونية وتريد المرأة الحصول على بشرة خالية من العيوب وتلجأ إلي بعض الأدوية ولكن تخشى المواد الكيماوية لذلك تلجأ المرأة إلي الوصفات الطبيعية فهي آمنة ومن أكثر المواد الطبيعية الفعالة وصفة الحليب والكركم، يعمل الحليب على تنقية البشرة من ويجعلها خالية من الالتهابات والبكتيريا كما أن اللبن غني بالفيتامينات التي تغذي البشرة ويعطي البشرة نضارة طبيعية، ويناسب جميع أنواع البشرة، بينما يستخدم الكركم في تخفيف التهابات البشرة وتنظيف المسامات مما يعمل على تفتيح البشرة.مكونات الوصفة
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة ونصف كبيرة من الحليب كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من الكركم الطبي.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
طريقة التحضير :
- مزج العسل مع الحليب جيداً ثم رش مسحوق الكركم.
- ثم وضع ماء الورد مع التقليب حتى يصبح عجينة متماسكة.
- ثم غسل الوجة جيداً قبل وضع الوصفة وتمرير قطنة مبللة بماء الورد على الوجة قبل وضع الوصفة.
- ثم نقوم بوضع الوصفة على الوجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- ثم نقوم بغسل الوجة جيدا بحركات دائرية بالماء الدافئ.
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