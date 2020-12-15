وصفة سحرية للتخسيس والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم خلال أسبوع فقط

وصفة سحرية للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد، يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن، حيث أن الوزن الزائد يعد من أكثر الأشياء التي تسبب إزعاجاً كبيراً للرجال والنساء على حد سواء، فيلجأ الشخص إلى التخلص من الوزن الزائد بواسطة العمليات الجراحية لشفط الدهون وتكميم المعدة أو إستخدام كريمات تخسيس، ولكنها لا تعطي نتيجة مرضية للشخص، وقد يتجاهل بعض الأشخاص الوصفات الطبيعية التي تعطي نتيجة مذهلة وفعالة، بالإضافة إلى كونها أمنة على الجسم في عملية التخسيس، فقد وفرنا لكم متابعينا من خلال هذا المقال الوصفة السحرية للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع خلال أسبوع واحد فقط.

التخلص من الوزن الزائد والدهون المترهلة بالجسم هو حلم كل فتاة، وقد تسعى لتحقيق هذا الحلم ويصبح لديها جسم رشيق وجذاب، فلا بد من إتباع بعض الخطوات مع استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخسيس، مثل ممارسة الرياضة بانتظام، واتباع نظام غذائي جيد، وتناول مشروبات تساعد في حرق الدهون.

مكونات الوصفة:

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

2 ليمونة كبيرة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

رشة صغيرة قرفة.

كوب ماء ساخن.

تحضير الوصفة:

يتم خلط المكونات الجافة مع كوب الماء الساخن، وتقليبهم معاً ثم تركه دقيقتين.

يتم تناول هذا المشروب قبل الوجبات بربع ساعة ثلاث مرات باليوم، ولاحظي فرق الجسم خلال الأسبوع.

مكونات الوصفة:

حزمة من البقدونس.

3 أكواب من الماء.

3 فصوص من الثوم.

تحضير الوصفة:

يحضر إناء على النار ويوضع فيه المكونات، ثم تترك لتغلي لمدة نصف ساعة.

يرفع الخليط من على النار ثم يصفى، ويتناول ثلاث مرات باليوم قبل الوجبات الأساسية.

مكونات الوصفة:

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

2 ملعقة صغيرة من خل التفاح.

تحضير الوصفة:

يتم خلط خل التفاح مع الماء ثم إضافة عصير الليمون، و مزجهما معاً، ثم يتم تناول الخليط قبل الوجبات بربع ساعة، واستمري على هذا المشروب يومياً ثلاث مرات حتى الحصول على الوزن المطلوب، ولاحظي النتيجة خلال أسبوع.

لا يمكن الإكثار من خل التفاح يجب وضع 2 ملعقة صغيرة فقط في كوب الماء، حتى لا يسبب أي مضاعفات.