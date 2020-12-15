طريقة عمل قوارب الباذنجان المشوي في الفرن بالخلطة اللذيذة في المنزل

تعد قوارب الباذنجان المشوي من المقبلات اللذيذة، التي يقبل عليها الكثير من الناس وهي معروفة ومشهورة جداً عند المصريين ويتم إعداده في مطاعم الفول والفلافل، وهي تحتوي على خلطة سرية تجعل الناس يقبلون عليها بشكل دائم، وخاصة في وجبة الإفطار بجانب الفول والطعمية، و يحتوي الباذنجان على عناصر غذائية مفيدة للجسم مثل الحديد الذي يعالج فقر الدم، وسوف نتحدث في هذا لمقال عن طريقة عمل قوارب الباذنجان المشوي في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة. مكونات قوارب الباذنجان المشوي مكونات قوارب الباذنجان المشوي سوف نتعرف على مكونات عمل الباذنجان في الفرن بالمكونات التالية:- كيلو من الباذنجان المقطع نصفين. 2 حبة من الطماطم. 2 قرن من الثوم المفروم. كوب من الطحينة. 2 قرن من الفلفل الأخضر المقطع. ملعقة من البقدونس المفروم. ملعقة كبيرة من الكزبرة المفرومة. ملح وفلفل حسب الرغبة. ربع ملعقة من الشطة الحمراء. ملعقة من الخل. ملعقة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة التحضير يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير قوارب الباذنجان المشوي في الفرن وهى كما يلي:- نقوم بغسل الباذنجان ثم نقسمه إلي نصفين بالطول ثم نحفر بواسطة الملعقة حفرة في المنتصف.

بعد ذلك نقوم بإحضار طبق ونضع الثوم والفلفل الأخضر والطماطم المقطع، والبقدونس والكزبرة الخضراء، وملعقة الخل وعصرة الليمون والملح والكمون، ونقلب المكونات مع بعضها ونتركها حتى يتشرب الخليط كله من نفس النكهة.

نقوم بإحضار الباذنجان المجهز للحشو ثم نبدأ بحشي القوارب بعد أن ننتهي من الكمية كلها ترص القوارب في صينية مدهونه بقليل من الزيت، ونتركها حتى تتشرب من الخليط، ثم نغطي الوجه بورق من السلفان.

بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، ثم ندخل صينية القوارب الفرن ونتركها حتى تستوي وتصبح مثل الزبدة.

بعد أن يتم تسوية القوارب نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.

ثم نقوم بإحضار طبق التقديم ونرص القوارب عليه ونرش الطحينة من فوق ونقدمه وبالهناء والشفاء. فوائد الباذنجان للجسم يحتوي الباذنجان على فوائد كثيرة وهى كما يلي:- يحمي الجسم من هشاشة العظام. يعمل على حماية الجسم من فقر الدم. يمتلك القدرة الكاملة لحماية الجهاز العصبي من الجلطات والتلف. يقلل من التوتر ويساعد الجسم على تسكين الألم. يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على حماية الجنين من التشوهات. يساعد الجسم على التخلص من السموم الموجودة بداخله.

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