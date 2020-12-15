طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي بدون حناء

صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي، كنوع من التغير ومواكبة ألوان الموضة تذهب الكثير من السيدات إلى صالونات التجميل لصبغ الشعر بألوان مختلفة ومتنوعة وذلك على سحب اللون الذي يناسب لون البشرة، فهناك صبغ الشعر باللون الأحمر، وصبغ الشعر باللون الأسود، وصبغ الشعر باللون الرمادي، وغيره من الألوان المميزة، ونظراً لأن الأمر مكلف فى صالون التجميل سوف نقدم إليكم طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي فى المنزل فى خطوات سهلة وبسيطة. صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي صبغ الشعر باللون الأشقر الرمادي المكونات: 2 عبوة من صبغة الشعر الشقراء.

فازلين.

جوانتى بلاستيك.

إناء الخلط.

مشط ذو أسنان واسعة.

بونيه الاستحمام.

قطعة من الملابس القديمة.

شامبو.

بلسم. خطوات عمل الصبغة فى الوعاء المخصص للخلط وتحضير الصبغة قومي بدمج العبوتين بواسطة الفرشاة المخصصة لذلك، وضعي كمية مناسبة من الأكسجين.

امزجي المكونات سوياً حتى تصبح الصبغة جاهزة للاستخدام.

لابد قبل البدء فى تطبيق الصبغة من عمل اختبار على خصلة صغيرة من طرف الشعر لمعرفة المدة التي يأخذها درجة اللون المحدد.

على شعر نظيف وخالي من الزيوت وغيره أضيفي الصبغة بواسطة الفرشاة، مع مراعاة تقسيم الشعر إلى أربعة أجزاء ليسهل صبغه.

للحصول على لون مظبوط ابدئي من الخلف إلى الأمام، ثم غطى خصل الشعر بورق الألومنيوم، ثم ارتداء بونيه الاستحمام.

احرصي على وضع قطعة مناسبة من الفازلين على مقدمه الرأس والرقبة حتى لا تُصبغ.

بعد مرور المدة المحددة للحصول على لون الشعر الأشقر الرمادي ابدئي بغسل الشعر بالماء والشامبو المخصص للشعر المصبوغ، ثم يُغسل بالبلسم لمنحة رطوبة عالية. صبغ الشعر باللون الأشقر طبيعياً خطوات عمل الصبغةصبغ الشعر باللون الأشقر طبيعياً المكونات: 10 ملاعق من الحناء.

3 ملاعق خل تفاح.

عصير ليمونه.

ماء فاتر.

3 ملاعق كركم.

ملعقة واحدة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: فى طبق بلاستيكي مخصص للصبغ ضعي كل المكونات على بعضهم البعض حتى الحصول على معجون ناعم ومناسب.

يترك الخليط لمدة 3 ساعات حتى تتفاعل المكونات سوياً.

ابدئي بتطبيق الصبغة على الشعر وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم يغسل بماء فاتر وشامبو.

يمكن شطف الشعر بماء مخفف بالخل من أجل تثبيت اللون.

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