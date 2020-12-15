كنز رباني سرى لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة دون توقف ولن يتساقط بعد اليوم وينبت الفراغات

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر وعدم نموه فعليك باستخدام وصفات الثوم السحرية التي تعطي شعرك الغذاء والصحة الكاملة، لكونه واحد من أهم النباتات الطبيعية التي تحتوي على كثير من الفوائد للجسم والشعر، فعندما يخلط الثوم مع أي مكون طبيعي أخر ويبدأ يتفاعل معه ينتج عن هذا التفاعل فوائد عديدة خداً وسوف نستعرض لك مجموعة من أبرز خلطات الثوم لعدم تساقط الشعر.

يحتوي الثوم على كثير من الفوائد الذي يمكن الاستفادة منها عن طريق استخدام خلطات الثوم المذهلة ومنها ما يلي:

خلطة الثوم والزنجبيل:

كلا المكونين يحتوي على عناصر مهمة جداً تدعم نمو الشعر وتحد من التساقط، فما عليك سوى أن تقومين بخلط ملعقة من الثوم المهروس مع ملعقة من مسحوق الزنجبيل، ثم يضاف إليه أي من الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند واخلطيهم جيداً ثم يوضع على نار هادئة حتى يتحول الخليط للون البني ومن بعدها يصفى وتدلك به الرأس وانتظري لمدة نصف ساعة ومن ثم يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو للقضاء على رائحة الثوم تماماً.

خلطة الثوم وزيت الزيتون:

يعرف زيت الزيتون بأنه من أهم الزيوت الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الشعر وبالتالي تمنع تساقطه، فقومي بفرم 10 فصوص من الثوم ثم يضاف لها بعض من قطرات زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً ثم يتم غليها في كوب من الماء ودلكي جذور الشعر بالخليط واتركيه لمدة 30 دقيقة واستمري على استخدامه لمدة 3 أسابيع.