طريقة بسكويت الشتا الأصلي بطبقتين وبينهم شيكولاته طعمه وهم

طريقة سهلة بسكويت الشتا الأمن لصحة أسرتك وأطفالك فهو يشبه جدا من مكوناته بسكويت الشاي العادي ولكننا ستضيف له الشوكلاته ليحبه الأطفال ويستمروا في تناوله، ومكونات بسكويت الشتا يمنح الجسم الدفء في البرودة الشديدة، سنقدم لكم الطريقة خطوة بخطوة لإعداد بسكويت حلو يفضله الجميع يعتبر من أنواع بسكويت التي تصنع بسرعة بالمنزل، كما يمكنك تشكيل عجينة بسكويت بأشكال جديدة تجذب الأطفال لتناولها بشكل الوجه المبتسم وتزين بقطع شوكولاته الشيبس.

مكونات عمل بسكويت شتا بالشوكولاته

البسكويت من الحلى التي لا تصنع بالكثير من المواد الغنية بالكربوهيدرات، وبذلك فإنه صحي ويساعد في المحافظة على الوزن فيكون مناسب للأطفال والكبار سنوضح طريقة عمل بسكويت شتا.

عدد 2 كوب وربع دقيق أبيض منخول. كوب من مكعبات الزبدة الطرية. كوب من السكر الأبيض ثم طحنه ناعم. ملعقة كبيرة فانيليا. نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر. رشة صغيرة ملح. واحدة بيض بحرارة الغرفة. سكر بودرة للتزيين أو كوب شوكولاتة ذائب.

نقوم بوضع السكر والزبدة معا وخلطهم معا حتى يذوب السكر تماما، بالمضرب الكهربائي أو اليدوي.

ثم نقوم بوضع البيضة مع الزبدة مع الاستمرار في الخفق، ونضع الدقيق مع البيكنج بودر ونخلهم معا ووضع عليهم الملح والفانيليا.

ثم يضاف بالتدريج خليط الدقيق على مزيج الزبدة والبيض حتى يكون لديك عجينة سميكة، وتكون عجينة غير لاصقة في اليد.

وبعد الإنتهاء من عجن عجينة البسكويت يتم تغليف العجينة بكيس من البلاستيك، ووضعها على جنب في مكان دافئ لمدة نصف ساعة.

ونبدأ بتشكيل العجينة وتسخين الفرن على حرارة عالية، وشكلي البسكويت على شكل دوائر ورصي عليها شوكولاته شيبس على شكل وجه ودوائر ليست مفرغة.

وبعد الإنتهاء من عجن عجينة البسكويت يتم تغليف العجينة بكيس من البلاستيك، ووضعها على جنب في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ونبدأ بتشكيل العجينة وتسخين الفرن على حرارة عالية، وشكلي البسكويت على شكل دوائر ورصي عليها شوكولاته شيبس على شكل وجه ودوائر ليست مفرغة. يمكن وضع العجينة في السكر أو خبزها في الفرن على تلك الشكل، ثم ترص العجينة في صينية موضع عليها ورق زبدة، مع الحرص على ترك مسافة ما بين قطع البسكويت.

حتى لا تلتصق البسكويت في بعضها عند زيادة حجمها، تترك الصينية في فرن لمدة 20 دقيقة، حتى ينضج ويقدم بسكويت مع الشاي أو يغمس البسكويت في الشوكولاته المذابة ويترك حتى تتماسك مع بسكويت والشوكولاته.

خطوات وطريقة تحضير بسكويت الشتا السهل