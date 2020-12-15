فوائد الزبادي والليمون للبشرة وطرق عمل وصفات العناية بالوجه

فوائد الزبادي والليمون للبشرة عديدة حيث يستخدم عصير الليمون للعناية بالوجه والبشرة، كما يساعد الليمون على تفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة، هذا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، ومضادات الأكسدة.

أما الزبادي فهو من المكونات الغذائية التي تحتوي على العديد من الفوائد للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، هذا وبالإضافة أنه يحتوي على الكثير من العناصر المفيدة التي تعمل على تعزيز الجهاز الهضمي والجهاز المناعي للجسم ومن هذه العناصر ( الكالسيوم، وفيتامين B2، وفيتامينB12، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم )، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني ليك تتعرف على أهم وصفات فوائد الزبادي والليمون للبشرة والعناية بالوجه.

فوائد الليمون للبشرة

يوجد العديد من فوائد الليمون للبشرة ومن أهم هذه الفوائد:

يعمل على تفتيح وتبييض البشرة في أسرع وقت، كما يعمل على تنعيم البشرة. يساعد على تقشير البشرة، مما يؤدي إلى إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز نمو الجلد مرة أخرى، وبهذا يساعد على تفتيح مسام البشرة والحفاظ على جلد الوجه مرن وناعم. يعمل على إزالة الرؤوس السوداء والبقع الداكنة من البشرة. يعتبر تونر طبيعي للبشرة حيث يساعد على تخفيف ظهور التجاعيد وإزالة التصبغات الجلدية. مرطب طبيعي للبشرة كما يعمل على علاج الحروق الناتجة عن أشعة الشمس، حيث يعمل كمطهر ومقشر طبيعي للبشرة. يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين C، كما تساعد طبيعة الليمون القلوية على قتل الكثير من أنواع البكتيريا التي تتسبب في ظهور حب الشباب.

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك وحمض الألفاهيدروكسي، الذي يساعد البشرة في التخلص من الجلد الميت وبذلك يقي من شيخوخة المبكرة. يعتبر الزبادي مكافح لمشكلة ظهور حبوب الشباب والعدوى الفطرية، حيث يحتوي على مضادات للفطريات والبكتيريا، كما يحتوي على عنصر الزنك الذي يعالج الآثار الناتجة عن حب الشباب. ينظف البشرة من الشوائب والأوساخ والدهون، كما يقضي على شحوب البشرة، ويخفف التصبغات الجلدية، حيث يحتوي على خصائص مبيضة للبشرة فهي تعمل على توحيد لون الوجه والبشرة. يخلص البشرة من الهالات السوداء الموجودة تحت العين. يساعد الزبادي على جعل البشرة مشرقة وناعمة، حيث يحتوي على حمض اللبنيك، فهو يساعد في منع إنتاج إنزيم التيروزيناز، وهو المسؤول عن إنتاج الميلانين في البشرة. يلطف البشرة ويخفف الاحمرار الناتج عن أشعة الشمس. يقضي على أي عيوب قد تصيب البشرة، كما ينظف البشرة من الزيوت الدهنية.

يستخدم عصير الليمون والطماطم لتبييض تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما ينصح بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

المكونات

ملعقة كبيرة عصير الليمون

ملعقة كبيرة من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة من عصير الخيار

ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها حتى يتكون لدينا عجينة. يتم توزيع العجينة على الوجه، وتترك لمدة 20 دقيقة. يغسل الوجه بالماء الدافئ مع وضع كريم مرطب للبشرة.

المكونات

كوب صغير من الزبادي

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

حبة جزر مبشور

ثمرة موز مهروسة

طريقة التحضير