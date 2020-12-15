ملعقة واحدة من الوصفة المعجزة تخلصكِ من التجاعيد أقوى بديل للبوتوكس

قناع الجيلاتين بديل البوتوكس ،تواجه العديد من النساء بعض التغيرات في بشرتها المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل ظهور التجاعيد أو الخطوط الرقيقة، ويقمن بحقن البوتوكس لإخفاء وإزالة التجاعيد، لا أحد ينكر دور البوتوكس والفيلر في إخفاء علامات الشيخوية، إلا أن له العديد من الآثار الجانبية، إليكم المفاجأة يمكن تحقيق نفس النتائج باستخدام أقنعة الجيلاتين، دون اللجوء إلى طُرق باهظة الثمن وضارة.

قناع الجيلاتين بديل البوتوكس

قومي بإذابة ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع ملعقتين من الماء، وبعد نصف ساعة، قومي بتسخين المزيج في حمام مائي لتذوب تمامًا، ثم أضيفي قطرات من زيت الخوخ وعصير الصبار وفيتامين هـ وأ، وقلبي جيداً، ثم ضعي المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة. ويغسل القناع بالماء الدافئ.

التخلص من التجاعيد

قومي بإذابة نصف ملعقة من الجيلاتين في حليب دافئ، ثم أضيفي إليها عصير الليمون و 3 قطرات من فيتامين أ، قم وزعي الخليط بحركات دائرية على المناطق التي تعاني من مشاكل في البشرة ويترك لمدة نصف ساعة، وبعد إزالته يتم دهن البشرة بأي كريم مضاد للتجاعيد.

أقوى خلطة للتجاعيد

ذوبي 2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين في 4 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ، وعند تمام الذوبان، أضفي بياض البيض المخفوق و 4 ملاعق كبيرة من الجلسيرين، بعد خلط المكونات ضعي ماسك الجيلاتين على وجهك، بعد 20 دقيقةـ يُغسل بالماء الدافئ برفق شديد، وللحصول على أفضل نتيجة من قناع الجيلاتين بديل البوتوكس يُنصح بتكراره مرتين كل أسبوع.