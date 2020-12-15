اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بدون أضرار للحصول علي شعر ناعم وصحي

اقوي كريم لفرد الشعر، تفضل الكثير من النساء الشعر الناعم الأملس، لذلك أصبح استخدام كريمات الفرد أو بعض المواد الكيميائية مثل الكيراتين أو البروتين رائجاً بين النساء، ولكن هذه المواد مهما كانت جودتها عالية، فهي تؤذي الشعر بشكل كبير، بل يسوء الشعر عما كان عليه قبل استخدامه، لذلك من الأفضل عدم استخدام هذه المواد، واستبدالها بمواد طبيعية أكثر أمناً وتعطي نفس النتيجة.

اقوي كريم لفرد الشعر طبيعي بدون أضرار

نعتمد في هذه الطريقة على مكونين فقط، الأول هو البيض الذي يمنح الشعر اللمعان وفي نفس الوقت يقوي بصيلات الشعر، أما المكون الثاني فهو زيت الزيتون الذي يرطب الشعر ويمنحه قوام أملس، ويتم استخدامهم عن طريق خلط حبتين من البيض مع نصف كوب من زيت الزيتون، وبعدها يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل، ومن الأفضل تمشيط الشعر بعد تطبيق الخليط، وذلك للتأكد من وصول الخليط إلى كل خصلات الشعر، وبعدها نغطي الشعر بكيس الاستحمام ونتركه لمدة ثلاثة أرباع الساعة، ثم نغسل الشعر بالماء وشامبو الأطفال أو البلسم، ويمكن تطبيق هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

أفضل كريم فرد للشعر الخشن

نحتاج لتطبيق هذه الطريقة إلى نصف كوب من الحليب وملعقة كبيرة من العسل، يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر جيداً، وبعدها نغطي الشعر بفوطة ساخنة ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء والبلسم، ويتم تطبيق هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع.

جل الألوفيرا

يتم فيها استخدام جل الألوفيرا المعروف بفاعليته الكبيرة في تنعيم وترطيب الشعر، حيث يتم خلط نصف كوب منه مع نصف كوب من زيت الزيتون الدافئ، وبعدها يتم توزيع الخليط على الشعر جيداً، ونغطي الشعر ونتركه لمدة ساعتين ثم يتم غسله بالماء والشامبو الطبي أو أي شامبو خفيف، ويمكن تطبيق هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع.

افضل انواع فرد الشعر الدائم

يتم فيها خلط ربع كوب من زيت اللوز الحلو مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل، وبعدها نوزع الخليط على كامل الشعر، ثم نغطي الشعر بمنشفة دافئة لمدة ثلث ساعة ثم نقوم بغسله بالماء والبلسم.