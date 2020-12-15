يعتبر ملمع الشفايف السحري ، من مستحضرات التجميل الأساسية، الذي يظهر جمال الشفاه ويعطيها مظهر لامع، ولا يمكن الاستغناء عنه أثناء وضع المكياج، لأنه يظهر من جمال الوجه الخارجي، ويلمع ويرطب ويغذي الشفاه، لأنه يحتوي على مواد طبيعية غير ضاره بالجلد، وهو يستعمل كبديل للروج الطبيعي، لأنه يحتوي على مكونات تجعل ملمسه ناعم وسحري وجذاب، ويتوفر منه ألوان ودرجات مختلفة، ويتم توزيعه على الشفاه بعد وضع الروج بسهولة، وسوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية عمل ملمع الشفايف في المنزل بمكونات تجعله لامع وجذاب. مكونات ملمع الشفايف مكونات ملمع الشفايف يتم تحضيرة بمكونات بسيطة تساعد على إظهار الشكل الجمالي للشفايف وهى كما يلي:- ملعقة من زبدة الشيا. ملعقة من زيت جوز الهند. ملعقة من شمع العسل. ملعقتين من الزيت العطري المفضل لديكي. ملعقة من زبدة الكاكاو. طريقة التحضير طريقة التحضير يمكن تحضير ملمع الشفايف في المنزل بدلاً من شرائه من المحلات بطريقة سهلة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق صغير ثم نضع زبدة الشيا وزبدة الكاكاو وشمع العسل، على حمام من البخار حتي يذوب الخليط تماماً.

بعد أن يذوب الخليط نقوم برفعه من على النار، ثم نضيف زيت جوز الهند والزيت العطري، ونقلب الخليط مع بعض حتى يصبح سائل.

بعد ذلك نحضر وعاء الملمع الفارغ، ثم نسكب الخليط بداخله بواسطة المحقن، ونتركه في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة تقشير الشفايف في المنزل يمكن عمل منظف للشفايف بالخطوات التالية. نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من السكر وملعقة من زيت الزيتون. ثم نقوم بتقليبهم بواسطة فرشة الأسنان وندلك برفق لمدة 5 دقائق حتى نتخلص من الجلد الميت. بعد ذلك نقوم بغسل الشفايف بالماء ونجففها بلطف ثم نقوم بدهنها بمرطب الشفايف. قومي بتكرار هذه العملية كل أسبوع حتى تحصلي على شفاه ناعمة وبدون تشققات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل ملمع الشفايف السحري وتقشيرها في المنزل بخطوات سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.