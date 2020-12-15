إزالة الشعر بالملح نهائياً بدون الم وتبيض المناطق الحساسة من أول استعمال

إزالة الشعر بالملح من أكثر المشكلات التي تسبب الضيق والإحراج، للكثير من السيدات إزالة الشعر الزائد من الجسم، وخاصة المناطق الحساسة لأن إزالة الشعر يسبب لهم الألم، فيبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعده في إزالة الشعر نهائياً والتقليل من نموه، لأن استخدام الكريمات المنتشرة بالأسواق تسبب لهم الأضرار عل المستوي البعيد، للاحتوائها على مواد كيميائية ضارة جداً، وتسبب ظهور مناطق داكنة بالجسم. إزالة الشعر بالملح نهائياً من أول استعمال: إزالة الشعر بالملح نهائياً من أول استعمال: المكونات: ملح خشن.

زيت زيتون.

بشر صابون.

ماء ورد. طريقة التحضير والاستعمال: قومي بإحضار وعاء وقومي بوضع كمية مناسبة من الملح الخشن، وأضيفي إليها كمية مناسبة من زيت الزيتون، وبشر الصابون وماء الورد.

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، حتي تحصلي على خليط كريمي.

قومي بوضعها على المنطقة التي ينمو فيها الشعر، لمدة ساعة أو ساعتين.

يتم شطف الجسم جيداً بالماء الفاتر، عندما تلاحظ تساقط الشعر والتخلص منه. إزالة الشعر بالملح بدقائق وتبيض المناطق الحساسة: إزالة الشعر بالملح بدقائق وتبيض المناطق الحساسة: إزالة الشعر بالملح والفازلين: المكونات: ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين. طريقة التحضير: قومي بإحضار وعاء، وضعي الملح ثم أضيفي الفازلين.

قومي بخلط المكونات جيداً.

قومي بوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

قومي بترك الخليط لمدة دقائق وقومي بإزالة الشعر.

يجب استخدام الوصفة باستمرار، ليساعدك في تقليل نمو الشعر بالجسم. وصفة سحرية لإزالة الشعر نهائياً بدون الم: وصفة سحرية لإزالة الشعر نهائياً بدون الم: إزالة الشعر بالملح والخل: المكونات: كمية مناسبة من الملح.

كمية مناسبة من الخل. طريقة التحضير: قومي بإحضار وعاء وضعي كمية مناسبة من الملح وأضيفي إليها الخل.

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض للحصول على خليط متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً.

قومي بالفرك بعكس اتجاه نمو الشعر وسنلاحظ تساقط الشعر.

ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً.

ثم قومي بإضافة زيت الزيتون للترطيب والحصول على بشرة صافية وتبيض المناطق الحساسة.

يجب عليك الاستمرار على هذه الوصفة مرة أسبوعياً لتلاحظي الفرق.

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