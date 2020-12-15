أفضل طريقة عمل حلوى ليالي لبنان بكل تفاصيلها

حلوى ليالي لبنان أو حلوى السميد أو حلوى ليالي الشام كل هؤلاء أسماء لنوع حلوى واحد، فهى من أشهى الحلويات التي اشتهرت بها بلاد الشام وتتميز بطعمها الجذاب مما يجعل الكثيرون يعشقون تناولها، وبالأخص خلال هذه الأيام نظراً لبرودة الجو فإن الجسم يحتاج إلى تناول كميات أكثر من الأطعمة وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة سكريات للعمل على مد الجسم بالطاقة، غير أن حلوى ليالي لبنان لا تأخذ وقت في تحضيرها وسهلة وبسيطة ومكوناتها غير مكلفة، وتحتوي على قيمة غذائية مفيدة جدا لجسم الإنسان فهي تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات والفسفور والكالسيوم وغيرها من العناصر الضرورية للجسم، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بكمية قليلة من الدهون، فتعالوا معنا لنتعرف على مكوناتها وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل حلوى ليالي لبنان بالسميد:

حلوى ليالي لبنان من أسرع أنواع الحلويات التي تقومين بتحضيرها فى المنزل بكل سهولة، وسوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار قليل من ماء الورد.

إحضار ربع كوب من السكر.

إحضار عدد 1 كوب من السميد الناعم.

إحضار عدد ثلاث حبات مستكة.

إحضار عدد أربعة أكواب من حليب سائل.

إحضار قطر “شربات”.

إحضار علبتين من القشطة.

إحضار نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون.

أما بالنسبه لمكونات الوجه سوف نحتاج إلى:طريقة تجهيز حلوى ليالي لبنان بالسميد:

لكي نقوم بتجهيز حلوى ليالي لبنان بالسميد يجب علينا الإلتزام بهذه الخطوات:

نحضر إناء ونضعه على النار ونضع فيه حبات المستكة، ونتركها على نار هادئة لحين ذوبانها تماما. نقوم بوضع الحليب والسكر والسميد مع المستكة ونقليبهم جيدا. نترك الخليط على نار هادئة لحين الحصول على قوام سميك. نقوم بإطفاء النار ونضع ماء الورد ونقلبه جيدا. نحضر قالب مناسب ونضع فيه الخليط، ونضعه في الثلاجة حتى يبرد لمدة ساعتين على الأقل. نقوم بإخراج القالب من الثلاجة. نقوم بفرد القشطة على الوجه كله وتسويتها. نقوم برش الفستق الحلبي فوق طبقة القشطة. نقوم بسقيها بالقطر ونقدمها باردة.

يمكنك إعداده في المناسبات كحلوى بعد وجبات الطعام أو تقديمه في أطباق للأطفال فهم يحبونه كثيرا.