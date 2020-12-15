الماسك السحري لترطيب البشرة وشدها وتنظيف المسام بمكون واحد فقط من مطبخك

ماسك الجيلاتين لترطيب الوجه من أشهر وصفات العناية بالبشرة، وله تأثير مرطب للوجه، فترطيب البشرة بات أمراً ضرورياً بشكل خاص للسيدات اللاتي يعانين من البشرة الجافة،إذ يسبب جفاف البشرة ظهور الهالات السوداء والبقع والخطوط والتجاعيد الدقيقة، مما يؤثر سلباً على مظهر البشرة، والجيلاتين له فوائد عديدة للوجه ويمكن استخدامه في عدد لا نهائي من الماسكات، فهو رخيص الثمن ولا يسبب أي حساسية للبشرة، ويختلف تأثيره وفقاً للمواد المخلوطة معه في الوصفة.

ماسك الجيلاتين لتنظيف البشرة

امزجي 2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر الدافئ مع حبة من حبوب الفحم المطحون، وملعقتين من الجيلاتين، ويترك المزيج حتى ينتفخ الجيلاتين تماماً، ثم يُوزع على الوجه جيداً، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ماسك الجيلاتين لترطيب الوجه

امزجي 1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين مع 7 ملاعق صغيرة من الكريم المرطب المفضل لديكِ، ثم سخني خليط الجيلاتين في حمام مائي حتى يذوب تمامًا، ثم أضيفي الزبدة وقلبي جيداً حتى تحصلين على كتلة متجانسة، يتم توزيع المزيج على الوجه ونتركه لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف الوجه جيداً.

فوائد الجيلاتين

يحفز الجيلاتين الوجه على إفراز الكولاجين مما يعني بشرة شابة ورائعة بدون خطوط أو تجاعيد، كما أنه يضفي نضارة على البشرة وليونة للجلد، كما أنه يلتصق تماماً بالبشرة، وإثناء إزالته تخرج معه الأوساخ والدهون الزائدة في البشرة وينظف المسام تنظيفاً عميقاً، كما أن ماسك الجيلاتين لترطيب الوجه يمنح الجلد مرونة رائعة.