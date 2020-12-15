طريقة عمل البيتزا السريعة مثل المطاعم 3 مكونات فقط وأسرار لم تعرفها من قبل

طريقة عمل البيتزا السريعة مثل المطاعم طعم ورائحة لا تقاوم وأسرار هامة لم تعرفها من قبل، كل ما تحتاجين إليه هو القليل من المكونات التي سوف نضعها بين يديك سيدتي بكل الأسرار الحصرية مثل المطاعم كما لم تعرفيها من قبل ، بمقادير ومكونات مثالية تعطي نفس الطعم المميز لبيتزا المطاعم بجودة منزلية ونظافة لا مثيل لها ، لذا سوف نضع بين أيديكم أسرع طريقة لعمل البيتزا السريعة مثل المطاعم برائحة وطعم لا يقاوم في 3 خطوات فقط .

مكونات الوصفة:

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة من الخميرة .

ملعقة من الزبادي.

رشة ملح وسكر.

في وعاء للعجن يتم وضع الدقيق وجميع المكونات السابقة علي الدقيق ، ويتم عمل حفرة في المنتصف والتقليب مع وضع الماء تدريجيا حتي يتشرب الدقيق الماء ، للحصول علي عجينة ناعمة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة . يتم ترك العجين جانبا في مكان دافئ مغطاه بقماش لمدة نصف ساعة جتي يتضاعف حجم العجين، بعد تخمر العجين يتم فردها وتقطيعها علي درجة السمك المطلوب وتوضع في الصينية بعد دهنها بالزيت وعمل فتحات في العجين بالشوكة. بعد فرد العجين يتم وضع صلصة البيتزا التي تم تحضيرها مسبقا، ووضع نوع من الجبن والحشو المرغوب فيه والمكونات التي ترغبين في وضعها علي عجين البيتزا ، تدخل الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة ، تقدم ساخنة. معلومات هامه : عند عمل عجينة البيتزا يجب وضع ملعقه من الزعتر السوري وملعقتين من زيت الزيتون البكر ، وفرد العجين علي لوح مسطح عليه طبقة من الدقيق لتسهيل الفرد ، وللحصول علي بينزا ذات عجينه احترافيه يجب وضع ثقب بعجسنة البيتزا بواسطة شوكة الطعام للتسوية الجيدة ، كما ينصح بوضع ملعقة من الزعتر الناعم علي صلصة البيتزا أو الكاتشب قبل البدء بوضع مكونات البيتزا.

طريقة عمل البيتزا السريعة مثل المطاعمطريقة تحضير الوصفة:

قبل البدء في تنفيذ الخطوات يجب التأكد من نوع الدقيق الجيد، علي أن يكون نوع الدقيق متعدد الاستخدامات لتوفر الخميرة بداخله ومقومات رفع العجين عند التخمير، كما انه لابد من وضع بعض من الزعتر البري علي العحين أثناء العمل وبعض من زيت الزيتون وهذا حسب الرغبة، وتنفيذ جميع الخطوات التي تم ذكرها سابقا.

للحصول علي نتائج أفضل يحب وضع العجين يرتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة أي 10 دقائق ، وبعد الفرد يتم غرز شوكة في العجين من جميع الإتجاهات للتخلل الخميرة وتحصلين علي درجة مناسبة للنضج.