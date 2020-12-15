فوائد الكركم في تخسيس دهون البطن والأرداف

الكركم نبات عشبي يَندرج تحت الفصيلة الزنجبيلية، غني بالفوائد الصحية والقيمة الغذائية، كما أنه يُعد من التوابل صاحبة اللون الأصفر البرتقالي التي تكسب الطعام نكهة مميزة فهو يُضاف على العديد من السلطات وكذلك الصلصات وأيضاً التتبيلات التي تُتبل بها اللحوم والدجاج، والذي يجب ذكره أنه منذ قديم الزمان كان يستخدم الكركم في العلاجات الطبية وعلى الأخص الطب الصيني والهندي.

فوائد الكركم للتخسيس البطن والأرداف

أكد معظم أخصائي التغذية أن للكركم قدرة هائلة في تفتيت الدهون المتراكمة، وأصبح عنصر رئيسي من ضمن النظام الغذائي لفقدان الوزن الزائد وخِسارته خاصة منطقتي الكرش والأرداف حيثُ أن مادة الفينول المكونة منها عشب الكركم يعمل على تفتيت الأنسجة الدهنية الموجودة في منطقة البطن، والذي يجب ذكره أن ليس للكركم أي من أثار جانبية سوى لأصحاب الحساسية، والذي يجب ذكره هو أن الكركم يحوى على سعرات حرارية قليلة ويمنع تكون الأنسجة الدهنية في الجسم.

رجيم الكركم

يتبع أصحاب الحمية الغذائية نظام غذائي معين يساعد في خسارة الوزن ومن ضمن النظام الغذائي هو تناول مشروبات ترفع من مستوى الحرق ومن أهم تلك المشروبات مشروب الكركم مع الزنجبيل، فعند غَلى كوب من الماء نضع عليه معلقة صغيرة من الكركم وكذلك معلقة صغيرة من الزنجبيل وبعد مرور عشر دقائق يتم تناول الكوب ويفضل تناول الكوب قبل الثلاث وجبات بحوالي خمسة عشر دقيقة.

القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي مثل مشكلة الإمساك الناتج من إتباع نظام غذائي

يحوى على مواد مضادة للأكسدة تسهم في تعزيز الجهاز المناعي

تقضي على السموم والبكتيريا الموجودة في الجسم فهو مفيد بوجه خاص للكبد

مضاد قوي وفعال للإلتهابات وخاصة إلتهاب المفاصل

يدخل في علاج بعض من الأمراض الجلدية مثل الصدافية

يساعد على إلتئام الجروح والحروق

يستخدم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا

يحارب بعض من الخلايا السرطانية مثل سرطان البروستاتا والقولون

يعمل على تحسين الذاكرة ومحاربة مرض الزهايمر

يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي يسيطر على المرض السكري

له فوائد جمالية فهو يستخدم ماسك للوجه “ماسك الكركم لتفتيح الوجه” ليكسب البشرة النضارة والجمال.

فوائد الكركم